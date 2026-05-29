Customer Service & Sales Till Eimskip
Emploid AB / Speditörsjobb / Helsingborg
2026-05-29
Vill du arbeta i en internationell miljö där service, logistik och affärsmannaskap möts? Trivs du i en roll där du får kombinera kundkontakt, logistikplanering och försäljning med problemlösning och högt tempo? Då kan detta vara nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Eimskip är ett internationellt transport- och logistikföretag med transporter via framför allt sjöfart. Företaget har huvudkontor på Island men också 58 lokala kontor i 20 länder och över 1700 anställda med 42 olika nationaliteter. I Sverige har de kontor och terminal i Helsingborg där de erbjuder globala transportlösningar och freight forwarding-tjänster. Hos Eimskip Sweden i Helsingborg arbetar cirka 30 medarbetare. Dessutom är ytterligare 7 medarbetare stationerade i Fredrikstad i Norge, som också är en del av Eimskip Sweden-teamet.Läs mer på www.eimskip.com
Om rollen
I rollen som Customer Service & Sales arbetar du brett inom Eimskips linjetrafik med fokus på bokningar, kundservice och prisförfrågningar kopplade till internationella transporter. Du blir en viktig del av ett team på sju personer där man tillsammans ansvarar för att skapa effektiva och kvalitativa transportlösningar för både nationella och internationella kunder. Rollen kombinerar freight forwarding, orderhantering, innesälj- och prishantering, vilket innebär att du både arbetar administrativt och affärsnära i den dagliga verksamheten.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Registrera och koordinera bokningar av sjötransporter men också transporter relaterade till slutleverans på land.
• Daglig kontakt med kunder, leverantörer och internationella kollegor
• Hantera prisförfrågningar och ta fram transportlösningar utifrån olika kunders specifika behov
• Följa upp leveranser samt lösa eventuella transportrelaterade problem
• Arbeta med olika typer av gods såsom styckegods, containers, tempererat gods och farligt gods
• Bidra till förbättring av processer och arbetssätt i företagets nya affärssystem och CRM-miljöer
• Bygga vidare på befintliga kundrelationer samt på sikt även identifiera nya affärsmöjligheter
• Du kommer att få en utförlig introduktion där teamet, teamleadare och din närmsta chef stöttar dig i att successivt växa in i rollen.
Om dig
Vi söker dig som har åtminstone ett års erfarenhet inom sjötransport, samtidigt som erfarenhet från andra delar av speditionsbranschen också är meriterande. Du trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter som kombinerar service med administration och har ett intresse för affärer och kundrelationer. Som person är du serviceminded, är inte rädd för högt tempo och att kontakta både externa och interna intressenter via telefon. Att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift är ett måste då du arbetar i en internationell miljö. Vi tror också att du har ett intresse för nya systemstöd och är nyfiken på att lära dig mer om AI-relaterade funktioner inom yrket.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har minst ett års erfarenhet av spedition eller internationella transporter inom sjöfrakt
• Har erfarenhet av kundkontakt och administration inom logistik och transport
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Är kommunikativ, lösningsorienterad och serviceinriktad
• Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter parallellt
• Är driven men samtidigt prestigelös och tycker om att samarbeta i team
• Har ett intresse för digital utveckling och gärna ny teknik eller AI-stöd i arbetsprocesser
Det är meriterande om du har erfarenhet av exporttullningar eller tidigare arbetat i en roll med innesälj eller kundservice inom logistik. Stor vikt kommer att läggas vid personlighet, att du är driven men samtidigt prestigelös i ditt arbetssätt.
Övrig information
Start: September
Plats: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Mån-fre 8-16.30
Lön: enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Oskar Wendel på oskar.wendel@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: Freight Forwarding, Customer Service, Inside Sales, Shipping, Sjöfrakt, Spedition, Export, Transportkoordinator, Logistik, Liner Services, Orderhantering, Internationella transporter, Shipping Coordinator, Transportplanering, Helsingborg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Knut Påls väg 1 Helsingborg
)
256 69 HELSINGBORG Arbetsplats
Eimskip Logistics AB Kontakt
Rekryterare
Oskar Wendel oskar.wendel@emploid.se Jobbnummer
9935715