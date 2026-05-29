Lärare i textilslöjd åk 3 - 6 Vikingaskolan
2026-05-29
Vikingaskolan kännetecknas av goda kunskapsresultat och en social miljö som både personal och elever uppskattar och hjälper till att bibehålla och förstärka. Hos oss går 490 barn från förskoleklass till årskurs sexmed tre klasser per årskurs. På Vikingaskolan arbetar vi för att ge varje elev en trygg och stimulerande lärmiljö. Vi tror på att bygga starka relationer med våra elever och att skapa en kultur där både elever och personal kan trivas och utvecklas. Vi har många traditioner som har stor uppskattning bland personal och elever, de är bland annat Vikingamaran och trygghetsveckan.
Vikingaskolan och Lillhagsskolan ligger beläget i Bomhus som tillhör Lillhagens rektorsområde. Vi har ett gott samarbete i rektorsområdet och använder oss av Unikum gällande planering, bedömning och kommunikation med vårdnadshavare. Vi har fina salar för textilslöjd och nära samarbete med kollegor.
Arbetsuppgifter
Som lärare i textilslöjd för årskurs 3-6 ansvarar du för undervisningen i ämnet samt för det pedagogiska arbetet i dina elevgrupper. Du arbetar utifrån läroplanens mål och gällande styrdokument och bidrar aktivt till att skapa en trygg, kreativ och lärorik lärmiljö där elevernas utveckling står i centrum. Du kommer att arbeta mestadels på Vikingaskolan och ca 1 dag i veckan på Lillhagsskolan.
I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen samt att anpassa arbetssätt och innehåll efter elevernas olika behov och förutsättningar. Tillsammans med kollegor verkar du för en stimulerande och varierad skoldag som väcker lust att lära och bidrar till goda studieresultat.
Arbetsuppgifterna innefattar:
* Undervisa i textilslöjd i årskurs 3-6.
* Ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
* arbeta för en trygg och inkluderande lärmiljö.
* Anpassa undervisningen utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov.
* Utmana och stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.
* Samverka med elevhälsa, vårdnadshavare samt externa aktörer vid behov.

Kvalifikationer
Du som lärare har en naturlig fallenhet för att leda och motivera elever och skapar en miljö där de trivs och mår bra. Du skapar tydlighet och förutsägbarhet för att ge varje elev rätt förutsättningar att utveckla efter deras förmåga.
Vi söker dig med:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolan i ämnet textilslöjd.
* Kunskap om läroplanen för grundskolan, något som du upprätthåller i ditt arbete.
* Goda kunskaper av att arbeta i digitala verktyg i undervisning och planering.
* Förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
För att lyckas i rollen är du:
* Prestigelös, positiv och relationsskapande du bygger trygghet och förtroende hos elever och kollegor.
* Kreativ och vill inspirera elever att skapa, utforska och utveckla sina idéer.
* Bra på att leda, motivera och skapa en trivsam och inkluderande lärmiljö.
* Strukturerad och planerar ditt arbete väl, prioriterar för att nå goda resultat.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
