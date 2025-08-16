VD-assistent
VD-assistent till Linköping.
Som VD-assistent hos Hyrpersonal Sverige kommer du att spela en central roll i företagets dagliga verksamhet och stötta vår VD i både operativa och strategiska frågor. Du kommer att vara en nyckelperson i företagets utveckling och ha möjlighet att bidra till företagets tillväxt och nationell närvaro.Publiceringsdatum2025-08-16Dina arbetsuppgifter
* Assistera VD:n i operativa och strategiska frågor
* Koordinera och följa upp projekt inom hela företaget och våra lokalkontor i Sverige.
* Stödja affärs- och bolagsadministration, inklusive dokumenthantering
* Planera och boka resor, möten och evenemang
* Deltaga i förhandlingar, möten och presentationer
* Följa upp deadlines och säkerställa smidiga processer
* Kommunicera med samarbetspartners, kunder och team över hela Sverige.
* Driva initiativ för att effektivisera och förbättra arbetsflöden
* Assistera vår VD på fältet med resor över Sverige.
Vi söker en kandidat med starka organisatoriska och kommunikativa färdigheter, förmåga att skapa struktur i komplexa miljöer samt viljan att arbeta självständigt med hög precision. Du bör vara lojal, engagerad, affärsmässig och prestigelös med förmågan att hantera konfidentiell information med integritet.Kvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom t.ex. Business Administration, Management eller Ekonomi/HR
* Några års erfarenhet av liknande roller, exempelvis chefsassistent, projektledare eller projektkoordinator
* God samarbetsförmåga och förmåga att jobba i ett högt tempo med varierande prioriteringar
Meriterande
* OM du arbetat inom rekrytering och bemanningsbranschen under några år.
* OM du är en självgående och proaktiv person som trivs i en dynamisk miljö och är redo att ta dig an en ny utmaning, är du kanske den vi letar efter!
Välkommen att bli en del av Hyrpersonal Sverige och bidra till vår fortsatta framgång.
Du är välkommen att kontakta Orlando Ludvigsson VD på Hyrpersonal Sverige eller Sandra Johansson VD på Hyrpersonal Stockholm.
Hyrpersonal Sverige, grundat år 2004, är en ledande leverantör av kvalificerad arbetskraft i hela Sverige. Företaget specialiserar sig på att erbjuda HR-lösningar för företag i alla storlekar, hantera komplexa lagliga krav, personalfrågor och fackliga förhandlingar. Med erfarna HR-konsulter och en inriktning på att attrahera toppchefer och specialister som landets bästa interimschefer inom högkvalificerade ämnesområden och inom executive rekrytering av chefer så kommer Hyrpersonal Sverige att fortsätta växa och utvecklas, vi firade 20 år av enastående service i december 2024.
