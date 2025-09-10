Vd till Nya Ostkustbanan
Nya Ostkustbanan bygger Sverige starkare genom att knyta samman de norra och södra delarna av landet med ett hållbart transportsystem. Tåget blir mer attraktivt för passagerare och gods. Banan skapar ett sammanhängande godsstråk från norra Sverige till kontinenten och våra viktiga hamnar. Nya Ostkustbanan stärker Sveriges konkurrenskraft och är en viktig del av EU:s prioriterade transportnät.
Nya Ostkustbanan AB bildades 2015 med uppdraget att driva på för en utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand - den enskilt högst prioriterade infrastrukturfrågan för regioner och kommuner längs södra Norrlandskusten. Bolaget ägs gemensamt av Region Gävleborg, Region Västernorrland samt elva kommuner: Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå, Timrå och Ånge.
Påverkansarbetet bedrivs i första hand gentemot den nationella nivån: Regeringskansliet, riksdagspartierna och Trafikverket. Arbetet omfattar bland annat framtagande av rapporter och underlag, debattartiklar, närvaro på större event, arrangemang av möten samt aktiv kommunikation i sociala medier.
Bolaget har idag vd som enda anställd. Administration och ekonomihantering sköts av Sundsvalls kommuns Servicecenter. Vd är föredragande i styrelsen och rapporterar till styrelsens ordförande samt till övriga styrelseledamöter, vilka utgörs av politiska representanter från ägarorganisationerna.
Nu söker vi ny vd som vill fortsätta arbetet med att främja dubbelspår längs Ostkustbanan.
Som vd ansvarar du för att utveckla bolaget i linje med verksamhetsplanen och genomföra de aktiviteter som beslutas av styrelsen, med målet att främja och påskynda utbyggnaden av dubbelspåret längs Ostkustbanan.
Övergripande prioriteringar enligt verksamhetsplanen 2025-2028:
* Fördjupa samarbetet med Trafikverket och verka för en samordnad planering inom stråket.
* Stärka samverkan med näringslivet, bland annat genom medverkan i relevanta bransch- och företagssammanhang.
* Synliggöra nyttan med utbyggnaden, såsom halverade restider, sammanhängande stråk och fyrdubblad kapacitet.
* Fortsätta basera påverkansarbetet på fakta och analyser genom rapporter och underlag.
* Utveckla kommunikationen via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier för att öka synlighet och engagemang.
* Fördjupa förankringen med ägarorganisationerna.
Placeringsort och möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse.
Tjänsten innefattar resor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om infrastrukturfrågor, politiska processer och opinionsbildning, och som har etablerade nätverk inom området. Rollen förutsätter att du är van vid att arbeta i en politiskt styrd miljö, har ett gott omdöme och förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du har erfarenhet av att företräda en organisation i media.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller Riksdagen och påverkansarbete på nationell nivå. Likaså om du har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet eller som politiskt förtroendevald i offentlig verksamhet. Även erfarenhet från påverkans- och intresseorganisationer, liksom fördjupad kunskap om politiska processer på nationell, regional och kommunal nivå, är värdefullt.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska. Vi förutsätter att du har mycket god datorvana samt är van användare av sociala medier.
Vi söker en strategisk ledare med förmåga att se helheten och omsätta komplexa samband i tydliga prioriteringar. Du är mål- och resultatorienterad och driver arbetet strukturerat mot både kortsiktiga och långsiktiga resultat. Med starkt driv och entreprenöriell förmåga bygger du relationer som leder till samarbete och engagemang. Ditt goda omdöme gör att du kan väga olika intressen och fatta hållbara beslut även i komplexa situationer.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
