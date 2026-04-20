VD till Norbag AB & Jonsac AB
Experis AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-04-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
50548
Är du en visionär ledare med starkt affärssinne och erfarenhet av att leda i producerande verksamheter? Vill du ta nästa steg i din karriär och driva två etablerade varumärken mot fortsatt tillväxt? Då kan detta vara rollen för dig. Läs mer och ansök nedan.
Norbag AB och Jonsac AB är ledande företag i Norden för produktion och försäljning av pappersbärkassar, bröd/fruktpåsar, e-handelspåsar och säckar i papper. Företaget har en lång erfarenhet av tillverkning av förpackningar, påstillverkning och flexotryckning. Vi påverkas positivt av den omställning som sker med anledning av att plastförpackningar fasas ut och ersätts med mer hållbara pappersalternativ.
Företagen har ca 150 anställda och en omsättning på ca 500 miljoner SEK. Verksamhetsorter är Göteborg, Töckfors, Bengtsfors och Otterbäcken. Våra kunder finns idag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.
Norbag & Jonsac är en del av Tingstad Group med huvudkontor och logistikcenter i Göteborg. Tingstadkoncernen omsätter ca 4 MRD SEK. Tingstad Group är ett dynamiskt och expansivt bolag med kunder över hela Norden. Med stark tillväxt och Bain Capital som ny huvudägare finns goda förutsättningar att ytterligare accelerera koncernens utveckling, med särskilt fokus på den nordiska marknaden.
Om rollen
Norbag och Jonsac är väletablerade aktörer inom vår bransch, kända för hög kvalitet, innovation och ett starkt kundfokus. Vi präglas av en kultur där hållbarhet, långsiktighet och ett starkt kundfokus står i centrum. Nu söker vi en affärsdriven och målmedveten VD som vill leda dessa bolag in i nästa utvecklingsfas.
Som VD har du det övergripande ansvaret för både den strategiska riktningen och den operativa verksamheten. För att lyckas i denna roll behöver du ha en gedigen kommersiell erfarenhet. Du arbetar nära koncernchefen och leder organisationerna mot uppsatta mål. I rollen ingår att:
Ansvara för företagens lönsamhet, resultat, arbetsmiljö och miljöarbete
Stärka företagets marknadsposition och driva affärsutveckling
Leda förbättrings- och utvecklingsprojekt för att bibehålla en stark marknadsposition
Leda, utveckla och inspirera organisationen och dess medarbetare
Bygga och fördjupa relationer med kunder och leverantörer
Hantera avtalsförhandlingar med både nationella och internationella kunder
Delta i koncernövergripande utvecklingsarbete och samarbeten
Tjänsten är placerad i Göteborg, men andra placeringsorter kan diskuteras. Resor förekommer. Tillträde enligt överenskommelse. Du rapporter till bolagets koncernchef.
Vem söker vi?
Du har gedigen erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, försäljning och resultat, gärna från producerande verksamheter där du drivit förbättringsarbete och optimerat processer. Som ledare är du tydlig, närvarande och skapar engagemang, förtroende och samarbete.
Du är trygg och erfaren i förhandlingssituationer och har erfarenhet av att arbeta nära både kunder och leverantörer nationellt och internationellt. Genom din affärsutvecklingsförmåga identifierar du nya möjligheter och implementerar strategier som skapar tillväxt.
Du har en prestigelös och handlingskraftig inställning och tvekar inte att kliva in där det behövs. Med stark drivkraft och entreprenöriellt tänkande omvandlar du idéer till resultat som gör skillnad.
Du trivs i en kultur som präglas samarbetsanda, prestigelöshet och kostnadsmedvetenhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en unik möjlighet att leda två framgångsrika bolag med starka, etablerade varumärken och en lojal kundbas. Verksamheterna befinner sig i en expansiv fas, vilket gör detta till en spännande resa där du får vara med och driva fortsatt tillväxt och utveckling.
Rollen innebär ett stort strategiskt och operativt inflytande, med möjlighet att aktivt forma framtiden för två välrenommerade företag. Vi satsar på innovation och hållbarhet och strävar efter att skapa en arbetsplats där engagemang och idéer tas tillvara, där du verkligen får möjlighet att göra skillnad.
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Du ansöker genom att registrera ditt CV på vår hemsida via länken nedan. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ansök senast 24 april.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Rekryteringskonsulter Anna Edemyr på: anna.edemyr@jeffersonwells.se
alternativt Maria Svedberg på: maria.svedberg@jeffersonwells.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Marieholmsgatan 1 (visa karta
)
415 02 GOTHENBURG Arbetsplats
Norbag AB Kontakt
Contact
Maria Svedberg maria.svedberg@jeffersonwells.se +46790763749
9865426