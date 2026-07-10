VD till NCGeo
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2026-07-10
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NCGeo AB söker nu en affärsdriven VD som vill ta nästa steg i bolagets utveckling. Detta är en möjlighet att lönsam tillväxt, utveckla människor och bygga starka kundrelationer i en tekniknära verksamhet med en tydlig marknadsposition.
Rollen passar dig som kombinerar strategisk höjd med operativt driv och som trivs med att vara nära kunder, medarbetare och affären. Som VD får du en nyckelroll i att vidareutveckla verksamheten i Sverige och Norge, stärka bolagets marknadsposition och säkerställa en långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt.
Om NCGeo
NCGeo AB är en ledande leverantör av avancerad mät- och positioneringsteknik för bygg- och anläggningsbranschen. Vi erbjuder bland annat GNSS-utrustning, LiDAR-skannrar, totalstationer, maskinstyrningssystem och andra tekniska lösningar som hjälper våra kunder att arbeta mer effektivt och precist.
Bolaget har 18 medarbetare i Sverige och verksamhet som även omfattar den norska marknaden. Våra kunder finns inom bygg, anläggning, konsultverksamhet och offentlig sektor.
Uppdraget
Som VD har du det övergripande ansvaret för bolagets tillväxt, lönsamhet och fortsatta utveckling i Sverige och Norge. Du leder verksamheten med fullt resultatansvar och driver både den strategiska och operativa utvecklingen.
Fokus i uppdraget är att skapa lönsam tillväxt, stärka marknadspositionen, vidareutveckla kärnverksamheten.
Du ansvarar för att utveckla och genomföra den kommersiella strategin, leda och utveckla säljarbetet, identifiera nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer. Rollen omfattar även ledarskap för organisationen, rekrytering och utveckling av medarbetare samt att skapa en stark och prestationsorienterad företagskultur.
Vidare har du fullt resultat- och budgetansvar, rapporterar till styrelse och ägare samt säkerställer en effektiv verksamhetsstyrning. Du utvecklar även strategiska leverantörsrelationer och representerar bolaget i internationella samarbeten.
Vi söker dig som
Ä en erfaren ledare med stark kommersiell profil och dokumenterad förmåga att skapa resultat.
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av arbetat i roller som VD, försäljningschef, Country Manager eller motsvarande ledande befattning
Dokumenterad framgång inom B2B-försäljning av tekniska produkter eller lösningar
Erfarenhet från Bygg- och anläggningsbranschen, geomatik, maskinteknik eller närliggande tekniska marknader
God ekonomisk förståelse och vana att arbeta med resultatansvar
Erfarenhet av att utveckla verksamheter, förbättra lönsamhet och driva förändringsarbete
Ett etablerat nätverk inom bygg- och anläggningssektorn är meriterande
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Som person är du
Du är en affärsdriven och resultatorienterad ledare med förmåga att omsätta strategi till konkreta resultat. Genom ett handlingskraftigt och tydligt ledarskap fattar du välgrundade beslut och driver verksamheten framåt. Samtidigt är du jordnära och prestigelös i ditt sätt att leda och skapa engagemang omkring dig.
Du har en stark analytisk förmåga och en god förståelse för de faktorer som driver lönsamhet och hållbar tillväxt. Du trivs i en roll där du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett aktivt operativt engagemang.
Bolaget präglas idag av en stark kultur och en tydlig teamkänsla. Därför söker vi en ledare som inte bara kan utveckla verksamheten, utan också aktivt värnar om och vidareutvecklar den kultur som utgör en viktig del av företagets framgång. Du har förmågan att skapa samhörighet, stärka samarbetet mellan människor och bygga vidare på ett engagerat och högpresterande team.
Vi erbjuder
Hos NCGeo får du möjligheten att leda ett specialiserat teknikföretag med stark kompetens, engagerade medarbetare och tydliga tillväxtambitioner. Du blir en central del av bolagets fortsatta utveckling och får stor möjlighet att påverka både strategi och genomförande.
Tjänsten innebär resor inom Sverige och Norge samt vid behov internationellt.
Välkommen med din ansökanI denna rekrytering samarbetar NCGeo med A-Talent Search.
Vi befinner oss mitt i sommarperioden och kommer därför att påbörja genomgången av inkomna ansökningar i augusti. Urval och intervjuer sker löpande därefter, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Frågor om tjänsten besvaras av Maria Lindahl, maria.lindahl@@atalent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Search AB
(org.nr 559019-5680)
Magnusvägen 5 B (visa karta
)
433 62 SÄVEDALEN Arbetsplats
NCGeo Kontakt
Rekryteringskonsult
Maria Lindahl maria.lindahl@atalent.se 0709176757 Jobbnummer
9999968