VD till Elfcon Containerservice

2026-04-28


Vill du ta över ledarskapet i en etablerad och välrenommerad verksamhet där affären avgörs nära kund och produktion? Har du erfarenhet av resultatansvar i en operativ miljö och drivs av att skapa struktur, tydlighet och lönsamhet i en verksamhet som präglas av hög servicegrad och flexibilitet? Då kan rollen som VD hos Elfcon vara rätt för dig.
Om Elfcon Containerservice
Elfcon bildades 1991 och är en etablerad aktör inom reparation, underhåll och service av lastbärande utrustning, containrar, tankcontainrar och specialutrustning för rederier, terminaler och industrikunder.
Bolaget har verksamhet i Göteborgs hamn samt i Belgien och Tyskland och är sedan 2024 en del av Tången Industrikapital. Elfcon har byggt sin position genom flexibilitet, problemlösning och starka kundrelationer i en verksamhet där snabbhet och tillgänglighet är avgörande.
Bolaget har cirka 18 medarbetare i Sverige, 10 i Belgien och 5 i Tyskland.
Om tjänsten som VD
Som VD har du det övergripande ansvaret för Elfcons affär, resultat och utveckling. Du kliver in i en välfungerande verksamhet där nästa steg är att stärka struktur, uppföljning och tydlighet i arbetssätt.
Rollen är verksamhetsnära men inte operativt bärande i det dagliga arbetet, utan fokuserar på att skapa struktur, prioritering och affärsmässig kontroll i verksamheten.
Initialt arbetar du nära nuvarande VD för att sätta dig in i affären, kundbasen och verksamheten innan du successivt tar över ansvaret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övergripande ansvar för affär, resultat och lönsamhet
Förvalta och utveckla relationer med nyckelkunder
Säkerställa tydlig struktur i uppföljning, rapportering och arbetssätt
Ansvara för budget, prognos och rapportering till Tången Industrikapital
Vidareutveckla ekonomifunktionen och kvalitet i rapporteringen
Vara eskaleringspunkt i större affärer och prioriteringar
Ha övergripande ansvar för verksamheterna i Belgien och Tyskland
Leda och stötta nyckelpersoner inom produktion och administration

Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av resultatansvar, exempelvis som platschef, servicechef, produktionschef eller i liknande ledande roll inom industriell verksamhet.
Du har god ekonomisk förståelse och är van att arbeta med budget, uppföljning och lönsamhet. Du trivs i en verksamhet där du är nära affären och där beslut fattas snabbt och nära verksamheten.
Som ledare är du trygg, tydlig och relationsskapande. Du har förmåga att skapa struktur i en miljö som präglas av flexibilitet och snabba beslut, och du är van att arbeta genom andra snarare än att själv vara operativt bärande.
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet av resultatansvar (P&L)
Erfarenhet från industriell service, verkstad eller eftermarknad
God affärsförståelse och relationsförmåga
Förmåga att skapa struktur och tydlighet i en operativ verksamhet
Erfarenhet av mindre eller medelstor organisation
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av rapportering till ägare eller koncern

Meriterande:
Erfarenhet från hamn, sjöfart eller logistik
Erfarenhet av internationell verksamhet
Erfarenhet av förändrings- eller förbättringsarbete i entreprenöriella bolag

Teknisk förståelse eller verkstadsnära erfarenhet


Elfcons erbjudande
Du får möjlighet att ta över ledarskapet i ett stabilt och välrenommerat bolag med starka kundrelationer, hög flexibilitet och en tydlig position i Göteborgs hamn.
Verksamheten präglas av långsiktiga relationer, hög yrkesstolthet och en kultur där problemlösning och tempo är centralt.


Publiceringsdatum
2026-04-28

Övrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlacering: GöteborgLön: Enligt överenskommelse

Finner du tjänsten som VD hos Elfcon Containerservice intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi på Needo ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Sista dag att ansöka är 2026-05-28

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Needo Recruitment West AB (org.nr 559218-3940), https://elfcon.se/
418 34  GÖTEBORG

Elfcon Containerservice

Search Associate
Felicia Alves
Felicia.Alves@needo.se
+46707763774

