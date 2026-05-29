Utvecklare av digitala tjänster till Kommunikationsenheten
2026-05-29
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala tjänster för invånare, medarbetare och verksamheter? Nu söker vi en utvecklare till vårt digitala team på Kommunikationsenheten. Hos oss får du arbeta i ett mindre, tvärfunktionellt team där teknik, kommunikation och användarupplevelse möts för att skapa moderna och användarvänliga digitala lösningar.Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta i ett team på fem personer där ni tillsammans ansvarar för stadens digitala kommunikationskanaler och tjänster. Du blir teamets tekniska specialist och kompletterar kollegor med kompetens inom kommunikation, webb och innehåll. Ni hjälper varandra och arbetar tätt tillsammans för att skapa så bra lösningar som möjligt.
I den här rollen arbetar du framför allt med vår e-tjänsteplattform och utvecklingen av digitala tjänsteflöden. Du blir en viktig del i arbetet med att göra våra tjänster enklare, smartare och mer användarvänliga. Rollen passar dig som tycker om att förstå behov, se samband och hitta lösningar som gör skillnad för användaren.
Du arbetar nära både verksamheten och teamet. Det innebär att du behöver trivas i samarbeten och vara nyfiken på hur olika delar av organisationen fungerar. Du fungerar också som kravställare och stöd i dialog med leverantörer och andra tekniska parter. Ofta handlar arbetet om att lyssna in behov, lägga pusslet mellan teknik och verksamhet för att omsätta det till hållbara digitala lösningar.
Vi står inför ett plattformsbyte för våra e-tjänster. Det betyder att du kommer in i ett spännande skede där mycket är under utveckling och du får möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och framtida lösningar. Vi söker därför dig som är driven, ser möjligheter och tycker om att vara med och bygga upp och förbättra.
Din kompetens
Du har erfarenhet av digital utveckling och vill vara med och utveckla kommunens digitala tjänster och kanaler, med särskilt ansvar för våra e-tjänster. Du har god teknisk förståelse, grundläggande erfarenhet av kodning och arbete med exempelvis webb, integrationer, e-tjänster eller andra digitala plattformar. Du har eftergymnasial utbildning inom ett relevant område, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är viktigt att du har en grundläggande förståelse för kommunikationsarbete och användarupplevelse. Du behöver förstå hur teknik, innehåll och användarbehov hänger ihop.
Samtidigt är du nyfiken, flexibel och trivs i samarbeten med olika kompetenser. Du utvecklar arbetssätt utifrån verksamhetens behov och omsätter dem till smarta, användarvänliga digitala tjänster. Du är självgående och ansvarstagande, och har förmåga att självständigt driva, prioritera och följa upp dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och viljan att utvecklas tillsammans med oss. För att trivas hos oss behöver du vara prestigelös, trygg med att jobba brett och tycka om att arbeta i gränslandet mellan teknik, kommunikation och verksamhet. Din kommunikativa förmåga är god, du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, är lyhörd och kan förklara tekniska frågor på ett tydligt sätt.
Har du erfarenhet av e-tjänsteplattformar, praktisk erfarenhet av tillgänglighetsarbete enligt WCAG, eller erfarenhet av arbete med integrationer och API:er är det meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du jobba i ett engagerat team med bred kompetens. Du får arbeta nära både teknik, kommunikation och verksamhet och bidra till lösningar som gör nytta för våra invånare. Vi tror på samarbete, kunskapsdelning och att kombinera olika perspektiv för att skapa bästa möjliga digitala upplevelse.
I den här rekryteringen gör vi löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se 021-39 44 38 Jobbnummer
9937088