Specialistläkare inom nedre gastrointestinal kirurgi till Kirurgkliniken
2026-05-29
Vi söker dig som har minst fem års subspecialisering inom nedre gastrointestinal kirurgi. Vi erbjuder dig en varierande tjänstgöring på en nytänkande, forskande och modig kirurgklinik i Västerås. Beslutsvägarna är korta och fokus ligger på kvalité genom utveckling, fortbildning och kontinuerligt lärande. I arbetet på vår klinik ser vi klinisk forskning som en naturlig del av vården och kliniken har en aktiv och inkluderande forskargrupp. Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Sektionen bedriver nedre gastrointestinal kirurgi avseende både malign- och benign kirurgi. Du kommer att jobba med öppen kirurgi, laparoskopisk-och robotkirurgi samt endoskopi. Sektionen har ett stort forsknings fokus. Sektionen består idag av åtta överläkare/specialister och vi har kontinuerligt flera ST-läkare placerade på sektionen.
I arbetsuppgifterna ingår mottagnings- och avdelningsarbete samt operativ verksamhet. Du erbjuds en trivsam arbetsplats med duktiga och positiva medarbetare i en lärande organisation. Vår ledstjärna är principerna för God Vård med tydliga mål och där kvalitet prioriteras.
Kirurgkliniken vid Västmanlands sjukhus, Västerås, servar ett upptagningsområde på ca 280 000 personer och är uppdelad i tre sektioner: Övre GI-, Nedre GI och Bröst/Plastik/Endokrin-sektionen. Kliniken har 30 specialister anställda och ca 11 ST-läkare.
Drygt 30 AT-läkare utbildas årligen och vi bedriver undervisning av medicine kandidater. Vi får återkommande lovord för trevlig stämning och kollegialitet vid kliniken och vi har omvittnad god utbildningsmiljö.
Drygt 50 % av våra specialister är disputerade. Omfattande forskningsprojekt drivs lokalt samt med samarbete nationellt och internationellt. Om du är intresserad av forskning, finns ypperliga möjligheter till detta. Vi samarbetar med Centrum för Klinisk Forskning som utgör en del av den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.
Västerås är en stad som utvecklats mycket under de senaste decennierna. Här finns fina bostadsområden vid Mälarens strand, ett stort utbud av friluftsliv, sportaktiviteter och kulturliv, med goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och kringliggande städer runt Mälaren.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker en erfaren kirurg med kolorektal kompetens med god samarbetsförmåga och utbildningsintresse. Du har varit specialist i minst fem år och gärna driver forskning eller har disputerat. Du är självständig kirurg inom fältet och behärskar öppen, laparoskopisk, gärna robotassisterad kirurgi samt koloskopi. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, engagemang och en positiv och lösningsorienterad inställning. Du tar gärna på dig klinikgemensamma uppdrag och har förmågan att fatta beslut och vet hur du ska strukturera upp dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Därtill är du väl uppdaterad inom ditt område samt kan bidra med din expertis till kollegor. Extra meriterande är ett stort intresse och engagemang för utbildning av yngre kollegor.
Tillsvidareanställning, heltid. Dagtid med jourverksamhet.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 18 juni 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
