Prenumerera på jobb från OnepartnerGroup Sydost AB

VD
OnepartnerGroup Sydost AB / Ekonomichefsjobb / Växjö Visa alla ekonomichefsjobb i Växjö
2026-04-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Sydost AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Kronobergs Bilaffär och Newmanbil grundades 1946 och är idag en etablerad och ägarledd bilåterförsäljare med verksamhet i Växjö, Ljungby, Älmhult, Laholm och Hässleholm.
Koncernen omsätter drygt 600 MSEK och representerar flera starka varumärken såsom Honda, Opel, Suzuki, Peugeot, Citroen, Subaru, KGM samt lätta lastbilar inom Wismogruppen.
Vi erbjuder hela affären - från försäljning av nya och begagnade bilar till service och eftermarknad. Vår styrka ligger i vårt kundfokus, vår lokala närvaro och våra engagerade medarbetare.
VD till Kronobergs Bilaffär
Som VD har du det övergripande ansvaret för verksamhet, resultat och fortsatt utveckling. Du leder organisationen genom avdelnings- och platschefer och arbetar nära ägare och styrelse.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativ närvaro - där du både sätter riktning och är delaktig i genomförandet.
Ditt uppdrag handlar bland annat om att:
Stärka lönsamheten i befintlig affär, med särskilt fokus på försäljning och eftermarknad
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
Utveckla struktur, arbetssätt och styrning i en organisation med flera orter
Fortsätta att utveckla vår gemensamma kultur och stärka samarbetet mellan bolagets enheter
Vara en närvarande och engagerad ledare som skapar riktning, energi och ansvarstagande
Representera bolaget i externa sammanhang och utveckla relationer med leverantörer, partners och
Övergripande personalansvar
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar affärsmässighet med ett tryggt och närvarande ledarskap.
Du har erfarenhet av att leda verksamhet med resultatansvar och är van att arbeta både strategiskt och operativt. Du har god förståelse för ekonomi, försäljning och uppföljning - men vet också att det är genom människor och kultur som resultat skapas över tid.
Som ledare är du tydlig, prestigelös och kommunikativ. Du bygger förtroende genom att vara närvarande, lyhörd och engagerad.
Du har förmågan att vidarutveckla struktur och riktning - samtidigt som du får med dig organisationen.
Vi tror att du har:Erfarenhet av att leda chefer och verksamhet med resultatansvar
Stark affärsförståelse och vana att arbeta med budget, KPI:er och uppföljning
Erfarenhet från en säljorienterad eller kundnära verksamhet
Förmåga att skapa engagemang och bygga team i en organisation med flera enheter
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Meriterande:Erfarenhet från fordonsbranschen eller närliggande bransch
Erfarenhet av förändringsarbete eller affärsutveckling
Varför Kronobergs Bilaffär?
Här får du möjlighet att leda ett välskött och etablerat bolag med stark lokal förankring - samtidigt som du får vara med och utveckla verksamheten i en bransch i förändring.
Du får ett stort mandat, ett nära samarbete med ägare och möjligheten att sätta din prägel på både affär och kultur.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Fransson på 070 149 70 60 alt anna.fransson@onepartnergroup.se
. Sista ansökningsdagen är den 30 april men skicka gärna din ansökan så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.kronobergsbil.se/
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Aktiebolaget Kronobergs Bilaffär Kontakt
Rekryteringskonsult
Anna Fransson anna.fransson@onepartnergroup.se +46701497060 Jobbnummer
9843731