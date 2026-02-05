Prenumerera på jobb från Balkefors & Ponsiluoma AB

VD
Balkefors & Ponsiluoma AB / Ekonomichefsjobb / Gävle Visa alla ekonomichefsjobb i Gävle
2026-02-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Balkefors & Ponsiluoma AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Är du en trygg förändringsledare med hjärta för människor och sinne för affärer?
L. Öhmans Bygg AB - med stolthet rotat i Hälsingland och över 40 års erfarenhet inom byggnation, renovering och projektledning - står nu inför ett nytt kapitel. Bolaget har länge varit en stor byggaktörbyggare i Ljusdal och Sveg och idag arbetar de med projekt i hela Hälsingland, Härjedalen - men även runtom i landet. Uppdragen sträcker sig från mindre servicearbeten till stora entreprenader där de samarbetar nära beställare genom hela byggprocessen. L. Öhmans Bygg har cirka 30 anställda och är ett företag som värnar om kvalitet, hållbarhet och långsiktighet.
Det här är ett uppdrag för dig som ser kraften i att utveckla både människor, affärer och arbetssätt. Du kan och ser teknikens möjligheter utan att tappa känslan för hantverket. Med respekt för det vi byggt upp, tar du tillsammans med rutinerade och kunniga byggare Öhmans till nästa steg i utvecklingen.
Som VD får du möjlighet att:
• Ansvara för och driva strategi, affärsutveckling och lönsam tillväxt - i nära samarbete med styrelse och ägare.
• Leda förändringen mot en mer digital, säljande och framtidsorienterad verksamhet.
• Driva kompetensförsörjning och utveckla organisation och medarbetare.
• Tydligt positionera bolaget på flera marknader och stärka relationen till både nya och befintliga kunder.
• Möjlighet att utnyttja din innovativa förmåga.
Vi söker dig som:
• Har flerårig erfarenhet som chef med helhetsansvar gärna från bygg- och entreprenadbranschen.
• Är en modig och trygg ledare med flerårig erfarenhet av att leda företag i förändring.
• Har ett strategiskt tänk, är innovativ, skicklig på att skapa långsiktiga relationer och vara aktiv inom sälj.
• Är nyfiken och intresserad av ny teknik och har förmågan att visa vägen för att därigenom bidra till affärsnytta och effektivisering.
Vi erbjuder:
En roll i ett stabilt, familjeägt bolag med stolthet, yrkesskicklighet och stark lokal förankring. Vi är i ett spännande skede i bolaget. Tillsammans med en aktiv styrelse och ägare får du möjlighet att utveckla visionen och forma framtidens L Öhmans Bygg.
L. Öhmans Bygg AB är ett byggföretag som erbjuder tjänster inom byggnation, renovering och projektgenomförande. Bolaget arbetar med fokus på kvalitet, funktionella lösningar och långsiktiga kundrelationer. Verksamheten präglas av yrkesskicklighet, ansvarstagande och ett nära samarbete med kunder och samarbetspartners.
L. Öhmans Bygg AB ingår i en koncern bestående av två ägarfamiljer, Light Valley Invest AB. Light Valley Invest är ett investeringsbolag med fokus på långsiktigt ägande och aktivt värdeskapande i sina portföljbolag. Bolaget bidrar med kapital, strategisk kompetens och ett engagerat ägarperspektiv för att stödja hållbar tillväxt och utveckling. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Balkefors & Ponsiluoma AB
(org.nr 559069-9632) Arbetsplats
Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering Kontakt
Ylva Ponsiluoma ylva@balkefors-ponsiluoma.se 0733434026 Jobbnummer
9725740