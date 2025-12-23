Växtkraftsprogrammet Februari 2026 för nyexade Maskiningenjörer
2025-12-23
På Sigma Industry South vill vi ge dig som nyutexaminerad maskiningenjör möjligheten till en riktig bra start på karriären!
Med vårt karriärprogram Växtkraft börjar du din anställning tryggt hos oss på Sigma Industry South med verklighetsanpassade introduktionskurser, där du får möjlighet att ställa alla "dumma" frågor och inte "bara" blir inkastad på ett uppdrag med förväntningar från kunden att direkt prestera likvärdigt med en erfaren ingenjör. Utbildningen hålls av erfarna konstruktörer för att ge dig en trygg start inför ditt första konsultuppdrag via oss.
Börja din karriär som en viktig del av ett större gäng med nyutexaminerade högskole- och civilingenjörer som alla börjar samtidigt och får en bra gemenskap, vilket är ett stort plus och en stor trygghet.
Sedan 2014 har Sigma Industry South drivit och utvecklat Växtkraftsprogrammet för nyutexaminerade ingenjörer. Vi har anställt och utvecklat fler än 300 högskole- och civilingenjörer direkt efter examen och gett dem ett försprång på arbetsmarknaden. Samtliga anställda med kollektivavtal och med rättvisa arbetsvillkor vilket är en självklarhet för oss på Sigma.
Vi är inte begränsade till några affärsområden eller kunder, utan samarbetar öppet mellan avdelningar och bolag. Detta innebär stora möjligheter till omväxlande och utmanande uppdrag inom de områden och hos de kunder som du tycker är intressanta. Som konsult hos oss får du stora möjligheter att vara med och påverka både din vardag och din framtid, vi vill att våra konsulter ska känna att arbetet är både utvecklande och utmanande.
Då vi har ett löpande urval till tjänsten, är det viktigt att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen.
Baskunskaper
Relevant teknisk utbildning på högskole- eller civilingenjörsnivå.
Goda kunskaper i både svenska och engelska krävs, i såväl tal som skrift.
Svenskt medborgarskap
B-körkort
Goda kunskaper i Creo, Solidworks, Catia eller liknande programvara
Driven och ansvarstagande
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Som person är du engagerad, strävar efter att leverera ditt yttersta och har hög social kompetens. Du är lyhörd för kundens- och projektets behov, och kan snabbt anpassa dig till kulturen på arbetsplatsen. Du tycker om att knyta nya kontakter och motiveras av självständigt arbete såväl som i team med andra kollegor.
Erfarenhet från tekniska feriearbeten på relevanta områden inom produkt- eller produktionsutveckling, eller motsvarande ses som meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss står alltid konsulten i centrum, vår affär är uppbyggd kring vår förmåga att anställa och utveckla de bästa förmågorna inom våra områden.
Som privatägt bolag tittar vi inte på börskursen eller förbereder inför nästa kvartalsrapport, vi fokuserar istället på stabil och långsiktig utveckling, vilket bidrar med det samma för våra konsulter.
Utöver detta erbjuder vi:
Distanskostnadsersättning vid arbete utanför kontoret
Förmånsprogram via vår partner Benify
Flexibla arbetstider
Betald övertid enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Bonus vid tips om rekrytering eller uppdrag
Kollektivavtal via Almega
För att våra konsulter ska trivas så bra som möjligt och känna sig som en del av Sigma, även när man är placerad i kundens organisation, anordnar vi:
Återkommande avdelningsmöten och aktiviteter
Kompetensutveckling på konferenser och bolagsträffar
Tillställningar och fester vid olika tillfällen under året
Som konsult hos oss får du arbeta tillsammans med de främsta utvecklingsintensiva företagen inom svensk industri. Uppdragen anpassas alltid i möjligaste mån, för att nivån ska bli så utvecklande och stimulerande som möjligt. Omkring dig kommer du ha många duktiga kollegor och ett aktivt erfarenhetsutbyte. Vår företagskultur präglas av entreprenörskap och korta beslutsvägar. Gemenskap, engagemang och glädje är viktiga element som vi anser skapar trivsel.
Sigma Industry South AB är ett dynamiskt teknikkonsultföretag inom produkt- och produktionsutveckling som utmanar de etablerade standarderna.
Kombinationen av lång branscherfarenhet, stort engagemang, interna och externa uppdrag samt ett tätt samarbete mellan Sigmas olika verksamheter i regionen skapar ett unikt branschöverskridande växthus för ingenjörer. Med mångfald, delaktighet och entreprenörskap stärker och utvecklar vi vår verksamhet och våra medarbetare. Skulle du vilja utvecklas i denna miljö? Ersättning
