Växtintresserad kassamedarbetare
Blomsterlandet i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2026-01-06
Vi söker nu en person som är intresserad av att stärka upp vår kassalinje under våren med start omgående. Tjänsten omfattar ca 2-3 kvällar i veckan samt en del helgdagar enligt ök.
Hos Blomsterlandet är du som säljare företagets ansikte utåt och din primära arbetsuppgift kommer vara att bemanna kassan och området runt kassan.
Vi tror att du som söker..
Älskar kundmötet och har ett positivt synsätt
Har lätt för att samarbeta med andra och samtidigt är självgående, stresstålig och noggrann.
Har en utpräglad servicekänsla och trivs med att ha många bollar i luften.
Erfarenhet från detaljhandeln eller motsvarande serviceyrke.
Gymnasial utbildning
Har du dessutom ett växtintresse är du förmodligen den vi söker!Dina arbetsuppgifter
Utöver kassalinjen kommer arbetsuppgifterna även att bestå av kundservice, varuplockning samt övrigt förekommande butikssysslor.
Tjänsten innefattar framförallt kvällar, och du som söker bör kunna jobba minst 2 kvällar i veckan.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.Om företaget
Blomsterlandet är en svensk växtkedja med 63 butiker från Malmö i syd till Luleå i norr. Blomsterlandet erbjuder ett brett sortiment av såväl växter och tillbehör för hem och trädgård. Dessutom har man en e-handel som har öppet dygnet runt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: lisa.ljadas@blomsterlandet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassamedarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Blomsterlandet i Sverige AB
(org.nr 556469-3520)
Strömpilsplatsen 17 (visa karta
)
907 43 UMEÅ Arbetsplats
Blomsterlandet i Umeå Strömpilen Jobbnummer
9670132