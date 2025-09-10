Vattenfall Eldistribution söker avdelningschef till Driftplanering
Vattenfall AB / Chefsjobb / Trollhättan
2025-09-10
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans. Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se
Om rollen
En spännande vardag - för en fossilfri framtid. Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät. Vattenfall tar stort ansvar för att skapa ett fossilfritt Sverige där ett stabilt elnät är en förutsättning för att lyckas. Vi behöver dig för att nå dit. Vill du göra en verklig skillnad för att Sverige ska lyckas med energiomställningen och nå klimatmålen?
Vattenfall Eldistribution söker avdelningschef till Driftplanering Regionnät
Vi befinner oss i en expansiv fas och förstärker nu vår verksamhet inom driftplanering. Samhällets ökade krav på tillgång till el gör att våra elnät blir allt mer komplexa att driva. I takt med att investeringarna ökar behöver vi hantera fler arbeten samtidigt som vi minimerar kundavbrott och risker i nätet.
Driftplanering Regionnät ansvarar för planering på både lång och kort sikt med fokus på elsäkerhet och att minimera avbrottstider. Arbetet innefattar nätberäkningar samt upprättande och distribution av driftordrar. Avdelningen består idag av cirka 12 medarbetare med placering i Trollhättan och ingår i enheten Driftplanering, som omfattar fem avdelningar - fyra för lokal- och regionnät samt en för driftövervakningssystem.
Som avdelningschef leder du arbetet tillsammans med din kollega på den andra regionnätsavdelningen. Du ansvarar för att inspirera och engagera medarbetarna, säkerställa att uppsatta mål nås och bidra aktivt till bolagets och enhetens utveckling. Du ingår i ledningsgruppen för Driftplanering och arbetar i skärningspunkten mellan teknik, människa och samhälle - en miljö där du trivs med att hantera komplexa utmaningar och skapa värde för både kunder och organisation.
Vi söker dig som har erfarenhet av elnätsverksamhet och tidigare chefsroller med personalansvar. Du har god kommunikativ förmåga, är trygg i att hantera frågor från olika samarbetspartners och van vid att presentera rapporter och beslutsunderlag på både svenska och engelska. Du är en ledare som ser varje medarbetare, värdesätter samarbete och drivs av att utveckla både människor och arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter.
Leda och driva det operativa arbetet och medverka i det taktiska och strategiska arbetet på enhetsnivå
Förmedla avbrottsinformation till kunder och intressenter (samhället och internt)
Avbrottsoptimera och planera arbeten i nätet utan kundavbrott
Bistå inom och utanför enheten med kunskap för hur driftsäkerhet och tillgänglighet i nätet upprätthålls
Driver, stöttar och resurssätter den dagliga styrningen i enheten och dess systeravdelning
Resurssätta med verksamhetskunskap i utvecklingsarbete inom bolaget
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen ser vi att du har dokumenterat goda erfarenheter av att omsätta de egenskaper och förmågor vi efterfrågar i praktiken. Detta innebär att du genom tidigare tjänster kan visa på konkreta resultat där du har lett, inspirerat och engagerat medarbetare, bidragit till verksamhetsutveckling samt hanterat förändringsarbete med framgång. Vi värdesätter exempel där din kommunikativa och pedagogiska styrka, din samarbetsförmåga samt ditt mod att driva och testa nya arbetssätt varit avgörande för positiva utfall.
Krav.
Erfarenhet av arbete inom teknisk elnätsverksamhet
Du har en utbildning inom teknik, exempelvis som ingenjör, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som ger dig rätt förutsättningar att lyckas i rollen.
Flerårig dokumenterad ledarerfarenhet från tidigare chefspositioner
Stark kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt
Bekväm med att presentera och rapportera på svenska och engelska
Meriterande.
Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
Tidigare erfarenhet av förändringsarbete och utveckling av arbetssätt
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya områden inom företaget. Med vår karriär- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka möjligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till nytänkande, förbättrade affärsresultat och ökat engagemang och vi strävar efter att representera mångfalden bland våra kunder och samhället vi verkar i.
Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer här: Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE
Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se
Placeringsort Trollhättan. Resor till Vattenfall Eldistributions övriga etableringsorter ingår i rollen.
För frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Petra Lönn, Petra.lonn@vattenfall.com
,
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anna Uppström, anna.uppstroem@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Ann-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Christian Ericsson, Ledarna, Ulf Tengman, SEKO, Jan-Olof Eriksson, Unionen. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 23 september.
Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Tester kan vara del av rekryteringen. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättan - Vattenfall Jobbnummer
9502358