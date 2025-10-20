Våtlackerare
2025-10-20
Vi söker en engagerad och yrkesskicklig våtlackerare till vårt team. Du kommer att arbeta med lackering av olika komponenter där precision och kvalitet står i fokus. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där laganda, ansvarstagande och utveckling värderas högt.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Våtlackering av olika komponenter och material
Förberedande arbete inför lackering (t.ex. rengöring, maskering, slipning)
Efterarbete och återställning till rätt skick efter lackeringen
Säkerställa att kvalitetskrav och tidsramar följs
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av våtlackering (industriell eller fordonsrelaterad)
Har god känsla för färg, form och finish
Arbetar noggrant och självständigt
Är driven och gillar att arbeta i grupp
Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
