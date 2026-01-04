Västervik Resort
2026-01-04
Västervik Resort Matbutik och Glassbar är beläget på Västervik Resort camping. Affären servar campinggästerna med livsmedel, mjukglass/ kulglass, färdig mat m.m. under sommarmånaderna.
Till sommaren 2026 söker vi nu medarbetare till Västervik Resort matbutik samt glassbar. I arbetsuppgifterna ingår betjäning av kunder, uppackning av varor, påfyllning av hyllor och kylskåpen, samt städning. Butiken öppnas ungefär 08:00-22:00 och glassbaren 11:00-22:00 måndag till söndag (två skift varje dag).
Om du kan göra flera saker samtidigt, trivs med att arbeta i högt tempo och att ha ansvar, är samarbetsvillig, gillar människor, och vill lära sig nya färdigheter, så har vi rätt jobb för dig. Detaljhandel- och kassavana är ett önskemål, men inget krav.
Personligt brev och CV skickas till: tre_ab@hotmail.com
. Vänligen skicka inte ansökan via Ledigajobb.se.
Tyvärr hinner vi inte svara på varje mejl så om du söker tjänsten men inte får något svar ifrån oss så kan det fortfarande betyda att du kan komma att bli kontaktad av oss för att komma på en intervju.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: tre_ab@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Västervik Resort Butik". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tre-T AB
(org.nr 556302-3547) Arbetsplats
Tre T butiken under Västerviks Resort Kontakt
Priti Patel tre_ab@hotmail.com Jobbnummer
9668403