Varuhuschef till Biltema Sundsvall
2025-10-02
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
Vad du kan förvänta dig av Biltema
Vi erbjuder ett utmanande arbete i ett expanderande företag med stora utvecklingsmöjligheter! Våra värdeord Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi ser positivt på intern rörlighet och rekryterar därför gärna vår egen personal till lediga befattningar.
Vad du kan förvänta dig av tjänsten
Som Varuhuschef på Biltema i Sundsvall kommer du att ansvara för ett varuhus med ett team bestående av ledningsgrupp, avdelningsansvariga och butiksmedarbetare som tillsammans arbetar med att utveckla och driva varuhuset. Du får även träffa våra fantastiska och trogna kunder då vi är hela familjens varuhus med produkter som skapar värde och underlättar såväl vardag som fritid.
Här är du en närvarande Varuhuschef som leder genom din ledningsgrupp. Under din arbetsdag coachar du dina kollegor och får därigenom se dem växa och ta nya steg i sin utveckling. Du rekryterar dina kollegor, implementerar nya rutiner och blir en del av vårt härliga gäng med engagerade och drivna ledare. Tjänsten ger dig stor frihet att leda utvecklingen av varuhuset efter lokala förutsättningar och mål.
Du är en viktig kulturbärare och en närvarande ledare som aktivt deltar i arbetet i varuhuset, på lagret och i mötet med kunderna. I rollen ingår dagligt arbetsmiljöarbete för att din arbetsdag ska bli rolig, säker och trygg. Du har en bred roll som innebär stor handlingskraft och ansvarstagande.
Din introduktion består av handledning och mentorskap från andra varuhus samt interna och externa utbildningar. Vi erbjuder stor frihet och möjlighet att påverka såväl ditt varuhus som din egen utveckling. På Biltema brinner vi för vårt gemensamma arbete men vi bränner inte ut oss, utan värnar om en balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi erbjuder både nationella och internationella karriärmöjligheter.
Vad vi förväntar oss av dig
För att trivas i rollen ser vi att du har lång erfarenhet av försäljning och ledning inom detaljhandeln eller dagligvaruhandeln. Du har förmodligen arbetat i rollen som Butikschef eller Varuhuschef under minst 5 år, gärna inom volymhandel - vilket är starkt meriterande.
Det är ett krav att du har haft personalansvar för minst 15 medarbetare. Det är dessutom mycket meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp och har lett andra ledare.
Du är van att coacha, följa upp och utveckla dina medarbetare och har en tydlig förståelse för vad som krävs för att skapa en effektiv, trygg och inspirerande arbetsmiljö. Flerårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete och goda kunskaper inom arbetsrätt ser vi som en grundläggande förutsättning.
Som person är du en tydlig förebild för dina medarbetare och ambassadör för bolaget. Att skapa resultat är en självklarhet för dig och du driver ditt varuhus med entreprenörsanda.
Du har god kommunikationsförmåga och värderar interna och externa kontakter. Vi söker en lagspelare som har lätt för att samarbeta och brinner för att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Vidare tycker du om korta beslutsvägar och handlingskraft.
Har vi väckt din nyfikenhet ser vi fram emot att du skickar in din ansökan. Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2025.11.02
Arbetsplats/placering: Biltema Sundsvall
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning)
Lön: Individuell lönesättning
Arbetstider: Varierar och innefattar kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: HR-administratör, Saga Lundquist, saga.lundquist@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning, personlighet- & färdighetstester samt bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
