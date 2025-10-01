Värnpliktskonsulent till Ledningsregementet
2025-10-01
Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade.
Utbildningsenheten/Värnpliktsektionen
Utbildningsenheten ansvarar för grundutbildning av värnpliktiga vid Ledningsregementet. Vi söker nu en till värnpliktskonsulent till vår sektion som arbetar med värnpliktsfrågor. Sektionen ger stöd till chefer, befäl samt värnpliktiga vid Ledningsregementet i frågor om bland annat totalförsvarsplikt, lagen om disciplinansvar och psykosocial hälsa bland värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som värnpliktskonsulent är du en del av förbandets stöd till värnpliktiga och befäl avseende värnpliktigas förmåner, rättigheter och skyldigheter samt psykosociala hälsa. Du utgör ett samtalsstöd till värnpliktiga vid lättare psykosociala besvär som inte kräver en klinisk bedömning, och tar ansvar för att samverka med Försvarshälsan eller chef vid behov. Du bidrar till en förbättrad psykosocial miljö för de värnpliktiga under deras utbildningstid i Försvarsmakten genom att vara där de värnpliktiga verkar, både inom garnisonen och ute i fältmiljö. Du tar ansvar att orientera dig om förbandets uppgifter för att förstå i vilken kontext som de värnpliktiga befinner sig i och är duktig på att skapa relationer.
I tjänsten ingår ordinarie stabsuppgifter och att bistå Värnpliktssektionen i dess arbete.
Du ingår i Ledningsregemenetets psykosociala team som består av psykologer, värnpliktskonsulent och militärpastor.
Krav
• Akademisk examen eller motsvarande inom beteendevetenskap, socionom eller annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren anser är lämplig
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av kurativt samtalsstöd
• B-körkort (manuell växellåda)
Personliga egenskaper
Tjänsten ställer höga krav på integritet. Du har god förmåga att arbeta och driva ditt ansvarsområde självständigt samtidigt som du när så krävs identifierar och tar de kontakter som behövs. Du har lätt för att samarbete med olika professioner för att uppnå målen med verksamheten och kan skapa goda relationen på både grupp samt individuell nivå. Du är en person andra får förtroende för genom ditt kunnande, din empatiska förmåga samt att du tar ansvar kopplat till individens behov och organisationens krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för befattningen.
Meriterande kvalifikationer
• Utbildning i Motiverande samtal (MI)
• Genomfört militär grundutbildning
• Goda kunskaper om totalförsvarsplikten och dess processer
• Kännedom om rättigheter och skyldigheter som totalförsvarspliktiga åtnjuter i lag och förordning
• Kunskap i regleringar som berör socialförsäkringar samt förvaltningsrättsliga lagrum
• God pedagogisk förmåga och erfarenhet av att utbilda andra
• Erfarenhet av uppsökande arbete i psykosocial kontext
• Dokumenterad erfarenhet av konsultativt arbete
Övrigt
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Arbetstid: Främst dagtid, men kvälls- och helgarbete förekommer. Resor i tjänsten förekommer.
Arbetsort: Enköping
Tillträde: 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.
Upplysningar om befattningen: Lisa.Sommer@mil.se
Lisa Sommer, Chef Värnpliktssektionen, nås via växeln 0717-157000
Information om rekryteringsprocessen: LedR-UtbE-Pers@mil.se
Personaladministratör vid Utbildningsenheten
Fackliga företrädare:
OFR/O: Mikael Eriksson
SACO: Carl-Johan Pettersson
SEKO: Ulrica Lundh
OFR/S: Clarence Arnstedt
Samtliga nås via växeln 0717-157000
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
