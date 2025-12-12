Vårdenhetschef till SÄS Vårdhotell Borås
Som vårdenhetschef hos oss får du möjlighet att kombinera ledarskap med kliniskt arbete.
Du ansvarar för att utveckla och driva enheten framåt, med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och patientnära vård. Samtidigt är du aktiv i det kliniska arbetet och arbetar som sjuksköterska, vilket ger dig en nära förståelse för verksamhetens behov och stärker din roll som chef. Vi söker dig som vill vara en tydlig och inspirerande ledare, samtidigt som du behåller kontakten med det dagliga vårdarbetet och bidrar med din professionella kompetens i mötet med patienter.
I uppdraget som vårdenhetschef kommer du att ha ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Du rapporterar direkt till verksamhetschefen och är en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp, där ni gemensamt ansvarar för den strategiska utvecklingen. Som chef på SÄS bidrar du till förvaltningens fortlöpande utveckling och säkerställer att beslut genomförs och följs. Inom ramen för sjukvårdens omställning förväntas du ansvara för och bidra till utvecklingen av verksamheten med nya arbetssätt. Som vårdenhetschef har du också i uppgift att främja den interna och externa samverkan och kommer tillsammans med dina kollegor att arbeta för en hållbar arbetsmiljö och en stabil kompetensförsörjning inom hela verksamhetsområdet.
I uppdraget som sjuksköterska ingår du i ett team som har bred erfarenhet från akutsjukvård och med en öppenhet för att arbeta med patienter från olika specialiteter. Du får möjlighet till erfarenhetsutbyte i en stimulerande arbetsmiljö med specialistsjukvård inom ramen för ett "hotellkoncept". Du har sedvanliga sjuksköterskeuppgifter utifrån medicinska ordinationer vid pre- och postoperativ vård såväl inför som under och efter vissa behandlingar. Du ansvarar för bokning i bokningssystemet FRI, fakturering och kortbetalning.Om företaget
SÄS Vårdhotell Borås tillhör verksamhetsområde hud, infektion, vårdhotell och ögon. Det är en enhet inom SÄS som tar emot patienter från både öppenvård och slutenvård. Hotellets uppdrag är att, tillsammans med sjukhusets verksamhetsområden, medverka till att varje patient befinner sig på rätt vårdnivå under sjukhusvistelsen. Läkare ansvarar för remittering, medicinska ordinationer, uppföljning och vårdtid. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt. Hotellet tar emot patienter från alla SÄS verksamhetsområden, där opererande specialiteter utgör en av de största remittentgrupperna. Dessutom remitteras patienter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset för strålbehandling på SÄS. Hotellets matsal sköts av undersköterskor.Profil
Vi söker dig med svensk sjuksköterskelegitimation och yrkeserfarenhet. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av chefs- och ledarskap samt om du har genomgått ledarskapsutbildning via Västra Götalandsregionens chefkandidatsprogram eller annan likvärdig chefs- och/eller ledarskapsutbildning.
Som ledare är du närvarande och engagerad, med ett genuint intresse för dina medarbetare och för verksamheten. Du representerar enheten och verksamhetsområdet på ett professionellt sätt och har förmågan att skapa delaktighet och engagemang. Rollen kräver flexibilitet och en vilja att kombinera kliniskt arbete som sjuksköterska (cirka 25-50%) med uppdraget som chef, där fördelningen kan variera över tid. Vi ser att du trivs i en dynamisk miljö, där du kan växla mellan att bidra i det dagliga vårdarbetet och att leda, utveckla och inspirera ditt team.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper samt de egenskaper som ligger i linje med Västra Götalandsregionens chefskriterier: Värdegrundsbaserat chefskap, Mål- och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap. Övrig information
Intervjuer med arbetsgivare och fackliga representanter planeras till eftermiddagen den 20 och 21 januari.
Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla testning i form av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju. Testning äger rum på distans.
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret för dig som erbjuds anställning.
Välkommen med din ansökan. Löpande urval inför intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden. Vänligen bifoga kopia på din yrkeslegitimation och eventuella utbildningsbevis.
Detta är ett heltidsjobb.
