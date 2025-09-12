Vårdenhetschef till förlossningen
2025-09-12
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Verksamhetsområde kvinna och barn har uppdraget att bedriva akut och planerad, specialiserad sjukvård för barn, ungdomar och kvinnor i alla åldrar.
Hos oss arbetar team om läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor, sekreterare, psykologer, fysioterapeuter och lekterapeuter.
Enheten innefattar förlossning, akutmottagning för gravida, auroramottagning och antenatalmottagning. Varje år genomförs cirka 2700 förlossningar och vi har ett nära samarbete med BB, neonatalavdelning, operation och gynekologiavdelning. Vidare har enheten externa kontaktytor med våra vårdgrannar i närområdet, primärt barnmorskemottagningar.
Den obstetriska enheten består av cirka 70 medarbetare inom yrkesprofessionerna undersköterska och barnmorska. I teamet arbetar även läkare, vilket innebär ett nära samarbete med vederbörandes läkarchef. Medarbetargruppen präglas av hög kompetens och mångårig erfarenhet.
Om vår lediga tjänst
I denna tjänst kommer du tillsammans med nuvarande vårdenhetschef på förlossningen ha delat ansvar för ekonomi, personal och verksamhet på den obstetriska enheten. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på dina medarbetare och våra patienter. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde kvinna barn och arbetar när övriga tio chefer för att driva verksamhetsområdets strategiska utveckling.
Som vårdenhetschef på enheten ansvarar du tillsammans med din chefskollega för att ta vara på dina medarbetares kompetens och uppmuntra till deras förmåga att driva förbättrings- och utvecklingsarbeten. I din roll ingår, utöver nära dialog och planering för utvecklingen av dina medarbetare, bland annat kompetensförsörjning samt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Du kommer ha ett nära samarbete med verksamhetsområdets två utvecklingscontrollers, ekonomicontroller, HR-partner och ledningsstöd. Du är direkt underställd verksamhetschef för verksamhetsområde kvinna och barn.Profil
Du är legitimerad barnmorska, har förståelse för förlossningsvård och erfarenhet av samverkan såväl internt som externt. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och/eller chefsuppdrag. Vidare ser vi gärna att du har genomfört chefskandidatsprogrammet i VGR och/eller varit ledarskapstrainee.
Vi förutsätter att du har goda ledaregenskaper och har en förmåga att inspirera, engagera och skapa delaktighet. Förändringsledning, utveckling och att driva processer är naturliga delar av ditt chefskap och inom ramen för omställningen av sjukvården förväntas du ta ansvar i resan att utveckla verksamheten mot nya arbetssätt. Du är förtroendeingivande och lyhörd för dina medarbetares förslag och idéer. Kommunikation är en stark sida hos dig och som person har du lätt för att samarbeta och skapa goda och långvariga relationer i såväl interna som externa konstellationer. Vidare är det som chef av stor betydelse att du är en balanserad person som har förmågan att bibehålla lugn och engagemang i utmanande situationer.
Vi värdesätter chefskap enligt VGR:s chefskriterier: Värdegrundsbaserat chefskap, Mål- och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap.Övrig information
Vänligen bifoga utbildningsbevis och/eller yrkeslegitimation med din ansökan.
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Intervjuer planeras genomföras 10 oktober. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla testning i form av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju. Tester är bokade 23 oktober.
Varmt välkommen med din ansökan!
