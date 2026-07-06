Vårdenhetschef till delat ledarskap
Region Jönköpings län / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-07-06
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Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
Lockas du av att ingå i ett delat ledarskap samtidigt som du får arbeta med utvecklingsarbete med fokus på patientsäkerhet? Då är du välkommen med din ansökan till oss på rehabiliteringsmedicinska kliniken!
Rollen som vårdenhetschef
Som vårdenhetschef hos oss kommer du, tillsammans med en chefskollega, att ingå i ett delat ledarskap där du har personalansvar för undersköterskor och din chefskollega för sjuksköterskor och läkare. I rollen ingår medarbetar- och lönesamtal samt ansvar för arbetsplatsträffar. I rollen ingår även utvecklingsarbete med fokus på patientsäkerhet.
Du ansvarar för att utveckla medarbetarnas kompetens, skapa trygghet och främja god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet. Du har även det övergripande ansvaret för daglig styrning inklusive bemanning på både kort och lång sikt. Du utgår från patientens behov och anger riktning för verksamheten, tar ansvar och skapar resultat i dialog med dina medarbetare.
Som vårdenhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp. I uppdraget förväntas du känna ansvar för verksamheten som helhet och arbetar för ett gott samarbete med andra enheter inom Region Jönköpings län. Du ska kunna hantera ekonomiska frågor såsom budget och uppföljning av enhetens ekonomi tillsammans med verksamhetschef. Även kliniskt arbete kan förekomma.
Tjänsten vi erbjuder är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig
I jobbet som vårdenhetschef får du möjlighet att växa och utvecklas på ett såväl professionellt som personligt plan. Verksamheten är under ständig utveckling och som vårdenhetschef får du omväxlande arbetsuppgifter som stimulerar och utmanar dig.
Vi vill ge alla våra chefer tillgång till inspiration, utbildning och utveckling. Därför erbjuder vi chefsutbildningar och nätverk på många olika nivåer där du kan utbyta erfarenheter med dina chefskollegor inom organisationen, oavsett om du är ny som chef eller om du är rutinerad i rollen. Som stöd i chefskapet finns även stödfunktioner inom ekonomi och HR. Läs gärna mer om våra förmåner här: Förmåner. (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Din profil
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har en relevant utbildning inom hälso- och sjukvård och tidigare erfarenhet av arbete i ledande position. Vi ser även att du har tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete på vårdavdelning. Du har dokumenterad erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete, gärna med inriktning mot patientsäkerhet. Om du dessutom har utbildning inom dessa områden ser vi det som en fördel.
Erfarenhet från rehabiliteringsverksamhet och teamarbete är också meriterande, särskilt inom rehabiliteringsmedicin. Goda kunskaper i engelska är önskvärt och eftersom tjänsten innebär resor krävs B-körkort.
För att trivas i rollen är du en stabil ledare som skapar engagemang och delaktighet. Du driver arbetet framåt med patientens behov i fokus och har ett genuint intresse för verksamhetens utveckling. Tydlighet och god kommunikation är självklara verktyg för dig, och du arbetar strukturerat utan att tappa flexibiliteten när förutsättningarna förändras.
Då du kommer att ha ett tätt samarbete både med din chefskollega och den övriga ledningsgruppen är det mycket viktigt att du trivs med att samarbeta och har lätt för att se saker ur olika perspektiv. Att motivera andra och bygga starka team är något du gör naturligt, för du förstår att goda resultat skapas tillsammans. Du sprider arbetsglädje, tar tillvara medarbetarnas kompetens och låter idéer växa. Dessutom vågar du utmana det invanda och tänka nytt för att driva verksamheten framåt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Malin Hegen, malin.hegen@rjl.se
, 010-242 26 01 (semester vecka 28-31). Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Fysiska intervjuer med arbetsprov är i dagsläget planerade den 24 augusti, 27 augusti, 31 augusti och 3 september. Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Välkommen med din ansökan!
Läs även mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P586/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9992944