Vårdenhetschef till Ambulanssjukvården
Region Sörmland / Sjukvårdschefsjobb / Eskilstuna
2025-12-09
Ambulansen Eskilstuna
Vill du ha ett betydelsefullt jobb? Är du lyhörd, lösningsorienterad och har förmåga att fatta beslut? Varför inte söka ett av samhällets viktigaste jobb, där du är en del av att skapa förutsättningar till trygghet för alla som behöver sjukvårdens hjälp - dygnet runt, årets alla dagar.
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i händelsernas centrum!Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
Inom ambulanssjukvården i Sörmland är vi ett team av engagerade medarbetare med passionen att göra det där lilla extra för patienter och kollegor.
Vi arbetar tillsammans för att:
• Säkerställa god tillgänglighet och hög beredskap dygnet runt
• Medarbetare har adekvat kompetens
• Tillhandahålla funktionsanpassade ambulansfordon med ändamålsenlig medicinteknisk utrustning
• Bedriva aktivt kvalitets- och forskningsarbete för att främja god patientsäkerhet
• Erbjuda en riktigt bra arbetsmiljö.
Hos oss arbetar medarbetare som hjälper människor, det viktigaste jobbet som finns enligt oss. Sörmlands ambulanssjukvård är i topp inom svensk ambulanssjukvård. Våra kompetenta medarbetare utvecklar ständigt nya lösningar för en bättre vård och arbetsmiljö tillsammans med verksamhetschef, enhetschefer, medicinskt ledningsansvarig läkare MLA, verksamhetsutvecklaren och vår forsknings- och utvecklingsstrateg. Vi har den senaste tekniken inom kommunikation och medicinskteknisk utrustning. Vi har även en IT- tekniker knuten i vår verksamhet samt ett bra stöd från vår medicintekniska avdelning.
Kliniken består av ambulansstationerna i Eskilstuna/Strängnäs, Nyköping och Katrineholm, samt sjukvårdens larmcentral i egen regi.
Regionen som arbetsgivare erbjuder chefs- och ledarskapsutbildningar, mentorskap och många andra förmåner.
Ditt uppdrag är att leda och vidareutveckla verksamheten på ambulansstationerna i norra länsdelen, Eskilstuna/Strängnäs, såväl operativt som strategiskt. Det innefattar att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att medarbetarna ska känna delaktighet, kunna bidra till utveckling och vilja ta ansvar. Du delar arbetet med en biträdande chef.
Du är direkt underställd ambulanssjukvårdens verksamhetschef. Du ingår i ambulansens ledningsgrupp, tillsammans med verksamhetschefen, tre enhetschefer, fyra bitr. enhetschefer, verksamhetsutvecklare, MLA, FoU strateg samt stödfunktioner från HR och ekonomi. Beredskap som ACIB (Ambulanschef i beredskap) och viss klinisk tjänstgöring ingår i tjänsten.
Din kompetens
Vi vill att du är legitimerad sjuksköterska och du bör ha erfarenhet från prehospital ambulanssjukvård sedan tidigare. Det är önskvärt att du har tidigare chefserfarenhet och gärna genomgått ledarskapsutbildningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där vi ser att du ska vara tydlig, ha en god samarbetsförmåga, arbeta relationsskapande internt och externt samt ha ett engagerande ledarskap.
Du skall ha god körvana samt körkortsklass B i minst 3 år. Körkortsklass C/ C1 önskvärt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Mattias Godlund, 073-827 17 50.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Ambulansen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-11
Intervjuer planeras till vecka 5 2026.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
