Värdegrundspedagog, Apelskolan
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2026-06-22
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
Apelskolan är en F–9-skola där vi arbetar målmedvetet för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö. Vi tror på kraften i goda relationer och ett starkt värdegrundsarbete som grund för både lärande och välmående.
Vi söker nu en värdegrundspedagog som vill vara en viktig del av skolans främjande, förebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med skolans övriga personal.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som värdegrundspedagog arbetar du nära eleverna i deras vardag och bidrar aktivt till att skapa trygghet, delaktighet och positiva relationer på högstadiet. Du är en närvarande vuxen som bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Genom samverkan med hem och skola arbetar du för att stärka elevernas sociala utveckling, trivsel, skolnärvaro och framtidstro.
Du kommer att vara en viktig del i skolans främjande och förebyggande värdegrundsarbete i samverkan med skolans personal, elevhälsa och vårdnadshavare.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Arbeta förebyggande kring konflikter, kränkningar och utanförskap systematiskt i samverkan med skolans elevhälsa.
• Driva utveckling av trygghetsarbete på skol- och gruppnivå samt vara en nyckelperson i skolans trygghetsgrupp.
• Stödja elevernas inflytande genom elevråd, skolaktiviteter och andra forum för delaktighet.
• Samverka med socialtjänst, föreningsliv, UngFBG och andra aktörer för att skapa positiva utvecklingsmöjligheter för unga.
• Vara delaktig i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att genomföra främjande och förebyggande arbete med ungdomar kopplat till likabehandling, trygghets-, värdegrunds- och elevhälsofrågor. Du har erfarenhet av att utreda och dokumentera kränkningsärenden.
Du har tidigare arbetat med högstadieelever och har erfarenhet av att hantera konflikter och stötta elever i utmanande situationer. Därtill är du van att samarbeta med vårdnadshavare, elevhälsa och externa myndigheter, då detta kommer bli en viktig del i rollen som värdegrundpedagog. Du ska ha erfarenhet av ledarskap och att leda elevgrupper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda elevinflytandearbete såsom elevråd, matråd eller andra demokratiska forum. Det är även meriterande om du tidigare arbetat i digitala dokumentsystem så som Prorenata eller motsvarande.
Som person är du trygg, relationsskapande och lösningsfokuserad. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever och vuxna samt att arbeta både självständigt och tillsammans med andra professioner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Tjänsten avser en semestertjänst.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333148 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Grundskolan Kontakt
Fackliga företrädare 0346-886000 Jobbnummer
9972954