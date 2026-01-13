Vårdcentralchef
2026-01-13
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Majorna Vårdcentral och BVC ligger i Göteborgs hamninlopp i stadsdelen Majorna, med drygt 10 000 listade patienter.
I samma hus som vårdcentralen finns Närhälsans rehabmottagning, Regionhälsans dietistmottagning och Närhälsan vårdcentral för Hemlösa som vi har gott samarbete med. Arbetsplatsen har trevliga och ändamålsenliga lokaler som ligger nära restaurang och gym.
Vi är stolta över vår vårdcentral och tillsammans med dig bildar vi en arbetsgrupp som präglas utav hög kompetens och ett stort engagemang. Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas och att det är en god stämning på arbetsplatsen. Vi arbetar kontinuerligt med olika förändrings- och utvecklingsprojekt.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som chef för vårdcentralen har du det samlade ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. En av dina viktigaste uppgifter är att, tillsammans med medarbetarna, ständigt utveckla och förbättra verksamheten för att den ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Som chef ska du alltid ha kundens bästa som ledstjärna. Du samverkar med sjukhus, kommun och andra vårdgrannar. Du har ett nära samarbete med övriga vårdcentralchefer och administrativa stödfunktioner samt ingår i primärvårdsområde V5:s ledningsgrupp.
Om dig
Du har relevant högskoleutbildning och erfarenhet från arbete i profession inom vårdområdet. Du har erfarenhet från arbete som chef. Erfarenhet från arbete inom primärvård är meriterande.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och engagerad. Du är mål- och resultatinriktad samt har stort intresse och förmåga att driva utveckling.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer är preliminärt bokade till 28-30 januari och eventuella tester den 3 februari 2026.
Chefsrekrytering inom Närhälsan följer chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen. Som en del av urvalsprocessen kan djupintervju och testning av aktuell kandidat vid behov ske på regionens Center för chefsrekrytering i Göteborg. Du förväntas delta vid detta tillfälle.
Vi ser fram emot din ansökan!
