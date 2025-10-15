Vårdbiträde/undersköterska till hemtjänst
Samsource AB / Undersköterskejobb / Mölndal Visa alla undersköterskejobb i Mölndal
2025-10-15
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samsource AB i Mölndal
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi på Alma Vård & Omsorg söker kompetenta och erfarna undersköterskor och vårdbiträden till vår hemtjänst i Mölndal och Göteborg. Vi söker dig som är trygg, strukturerad och gillar att samarbeta.
Vi vill verka för att äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden i den egna bostaden så långt det går, samt se till att den äldre får en meningsfull vardag där kunden känner att har huvudrollen i sin egen vardag.
Vår vision är att det arbete som utförs av arbetslaget på Alma Vård & Omsorg ska vara av bästa kvalitet, och att den äldre ska få ett gott bemötande, en skräddarsydd vård och omsorg utifrån ett strukturerat och välplanerat schema.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Att arbeta som undersköterska/vårdbiträde hos oss på Alma Vård & omsorg innebär ett varierande arbete. Du kommer arbeta i brukarens egna hem och utföra omvårdnadsinsatser. Vi ser det som självklart att ge en god omvårdnad utifrån brukarens behov.
MERITERANDE
Undersköterskeutbildning
Tidigare erfarenhet från vård och omsorg
Välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Caroline.thorn@samsource.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska/vårdbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samsource AB
(org.nr 559022-5883), https://www.almavoo.se/
Vetekornsgatan 3B (visa karta
)
431 46 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alma Vård och Omsorg Jobbnummer
9557985