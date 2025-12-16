Vårdbiträde ref.nr. 108/25 Timanställning
Kalix kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalix Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalix
2025-12-16
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi timanställda vårdbiträden till hemtjänsten. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i andra människors liv? Är du den engagerade, ansvarsfulla och empatiska person som kan komplettera vårt team? Vill du tillsammans med oss bidra till trygghet, glädje och livskvalité i äldreomsorgen. Vill du också vara med och göra Kalix kommun bättre? Välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som vårdbiträde är du en viktig del av våra brukares vardag. Du ger stöd i vardagliga sysslor, personlig hygien, medicinering och aktiviteter - men framför allt bidrar du till trygghet, glädje och livskvalitet. I hemtjänsten arbetar du i brukarnas egna hem, där du ger individuellt stöd och bygger nära, förtroendefulla relationer.
Arbetsplatsen erbjuder:
Ett meningsfullt arbete: Din insats gör skillnad och förbättrar vardagen för människor som behöver stöd.
Ett fantastiskt team: Du blir en del av ett stöttande och kompetent arbetslag som hjälps åt och delar erfarenheter.
Erfarenheter för livet: Du får värdefulla kunskaper och erfarenheter som kommer att vara till nytta både personligt och professionellt, oavsett vilket yrke du ser dig själv inom i framtiden.
Varierande arbetstider: Slipp nio-till-fem-tillvaron och skapa en balans som passar dig.
En trygg arbetsgivare: Vi erbjuder en stabil anställning med kollektivavtal, schyssta arbetsvillkor och stort fokus på din arbetsmiljö. Kalix Kommun erbjuder en arbetsplats där vi värnar om trivsel, tillit och trygghet.
Vi söker
Dig som har ett genuint engagemang för omsorg.
Är minst 18 år.
Är lyhörd, flexibel och har lätt för att skapa goda relationer.
Har en förmåga att anpassa dig till olika situationer och människor.
Behärskar svenska i tal och skrift så du enkelt kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt verksamhetens krav
Har körkort Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för arbete inom socialförvaltningen. Erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg är meriterande men inget krav.
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Hemtjänst
Bemanningen - för dig som vikarierar
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef
Henna Jakobsson Henna.Jakobsson@kalix.se 0767693629 Jobbnummer
9646883