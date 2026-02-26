Vårdadministratör till akutmottagningen
Medicinska specialistkliniken (MSK) på Lasarettet i Motala bedriver en bred internmedicinsk verksamhet med akutmottagning, cirka 50 vårdplatser, samt specialistmottagningar.
Vi har det mindre sjukhusets fördelar med en vänlig och familjär atmosfär, korta beslutsvägar och en stor vilja att vidareutveckla våra arbetssätt.
Sagt av en vårdadministratör hos oss - "På akutmottagningen är ingen dag den andra lik, vilket gör det jätteroligt att gå till jobbet. Skulle inte kunna tänka mig en mer händelserik, lärorik och spännande arbetsplats".
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Att bo i Motala är att välja ett vattennära boende i bra prisklass, med närhet till det mesta. Det kallar vi vardagslyx! På bekvämt cykelavstånd nås så väl natur och stadsliv. Tillsammans med ett bekvämt pendlingsavstånd till Linköping och andra större städer ger det goda möjligheter till ett rikt liv.
På vår administrativa enhet är vi idag cirka 20 vårdadministratörer som arbetar med vårdnära administration till klinikens alla enheter. Vi jobbar mot de olika enheterna och stöttar varandra i arbetet. Nu söker vi en ny kollega till vår akutmottagning och vårt härliga gäng där. Vill du bli en av oss - välkommen med din ansökan!
Här kan du läsa om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I din roll som vårdadministratör på akutmottagningen arbetar du i huvudsak med patient-dokumentation, diagnoskodning, sitter i receptionen och tar emot patienter, svarar i telefon och bistår med administrativt stöd till vårdpersonalen på akutmottagningen. Du är även våra vårdplatskoordinatorer behjälpliga med att ringa in personal vid sjukdom, särskild händelse med mera. Trivs du i en utvecklande miljö där service är av yttersta vikt är detta något för dig.
När du börjar hos oss får du ett personligt anpassat introduktionsprogram där du får den kunskap och information som behövs för att du ska känna dig trygg och säker i din roll. Vi jobbar med rullande scheman där du gör en helg var fjärde vecka (exempelvis lördag-söndag klockan 07.00-15.30 eller lördag-söndag klockan 10.30-19.00) och i snitt en kväll i veckan (klockan 12.30-21.00). Vi har även en så kallad "övertur" där du arbetar klockan 10.30-19.00 och då på distans). Vårdadministratörerna bemannar akutmottagningen varje dag året runt.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen du blir en del av består av vårdadministratörer som alla har en liknande kompetens och där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Det finns möjlighet till kompetensöverföring och utveckling i arbetet och på arbetsplatsen. Vårt mål och vision är en god och säker vård samt ett bra bemötande till patienter och anhöriga. Vi har gemensamma arbetsplatsmöten, planeringsdagar och ibland ordnar vi aktiviteter på fritiden.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör eller medicinsk sekreterare alternativt håller på med en utbildning inom yrket som vårdadministratör. Har du en äldre utbildning som läkarsekreterare är du också välkommen att söka. Du har god kunskap och kännedom om medicinsk terminologi och har erfarenhet av diagnoskodning och du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Du bör ha erfarenhet av Cosmic och andra, för Region Östergötland, relevanta IT-system. Meriterande är att du är IT-resurs och har intresse av IT-frågor och telefoni.
Du är positiv, trivs bra med att arbeta självständigt, men även i grupp och är flexibel. För att trivas och passa för rollen har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra att leverera lösningar. Du ser möjligheter i förändringar och kan lätt ställa om och prioritera utifrån vad som är viktigast.
Du behöver dessutom vara strukturerad och självständigt kunna prioritera och organisera ditt arbete. Du har lätt att arbeta tillsammans med andra människor och kan tänka om snabbt vid förändrade situationer i ditt dagliga arbete. Du har en pedagogisk förmåga och är trygg.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid där du jobbar dagar, kvällar och helger. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
