Vårdadministratör, administrativa enheten, röntgen
2025-09-05
Din arbetsplats
Administrativa enheten röntgen Karlstad är en del av Bild- och funktionsdiagnostik Värmland.
Inom enheten är vi 7 vårdadministratörer med olika uppdrag som tillsammans arbetar för att ge värmlänningen en snabb och säker undersökning. Är du serviceinriktad, gillar att gemensamt lösa dagen och vill jobba i en utvecklande och positivt miljö tillsammans med ett härligt gäng? Då är detta tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer till största del innefatta bokning av patientbesök och kontakt med patienter.
Dina kunskaper/kompetenser
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör, medicinsk sekreterare alternativt läkarsekreterare. Erfarenhet från bokning och patientkontakt är meriterande. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet. Du har ett gott bemötande och tycker om att ge service. Du organiserar ditt arbete självständigt och handlar enligt fattade beslut och riktlinjer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
