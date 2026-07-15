Vårdadministratör / Administrativ assistent
Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2026-07-15
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Rehabiliteringscentrum, Höglandssjukhuset, Eksjö
Är du en fena på administrativt arbete, har en hög IT kompetens och också ett intresse för utveckling, nya arbetssätt och framtid med digitalisering? Är du dessutom snabbtänkt och har en hög servicekänsla - då tror vi att du är rätt person att förstärka vårt vårdadministrativa team på rehabiliteringscentrum i Eksjö. Vi ser framemot din ansökan.
Rollen som vårdadministratör/administrativ assistent
I din roll som vårdadministratör/administrativ assistent kommer du att arbeta med löpande vårdadministrativa arbetsuppgifter, ha patientkontakt via TeleQ och 1177 samt ansvara för att boka och kalla patienter. Du kommer på olika sätt vara ett administrativt stöd till våra medarbetare och chefer och få möjlighet att fördjupa din kunskap och vara klinikens spetskompetens i olika administrativa processer.
Vår vårdpersonal på rehabiliteringscentrum använder taligenkänning, vilket innebär att vi inte erbjuder någon diktatskrivning.
Vi arbetar aktivt med förbättring och utveckling inom alla rehabiliteringsprocesser och administrativa processer. Just nu pågår arbete med att ställa om vår verksamhet till att bli mer digital för att ge våra medborgare snabbare och enklare tillgång till våra tjänster. Där har våra vårdadministratörer/administrativa assistenter en given roll både i att ha kompetens i digitalisering, utveckla nya arbetssätt och lära våra övriga medarbetare.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsklinik med flera olika rehabiliteringsprofessioner och administrativ personal. Vi finns på Region Jönköpings läns alla 3 sjukhus. Vi arbetar både inom öppenvård och slutenvård och har ett brett rehabiliteringsuppdrag.
Administrativa enheten består av totalt cirka 20 medarbetar fördelade på de tre olika sjukhusen. Vi har ett nära samarbete inom de administrativa teamen, både i de dagliga arbetsuppgifterna och vid förbättrings- och utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-07-15Profil
Vi söker en medicinsk vårdadministratör/administrativ assistent som gillar utmaningar och att tänka nytt. Vi förutsätter att du är en god kommunikatör i såväl tal som skrift, har goda IT-kunskaper samt ett genuint intresse för vård- och verksamhetsadministration. Du är noggrann och strukturerad och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du har en förmåga att se sammanhang och flöden vilket gör att du snabbt förstår och tar ansvar för helheten.
Teamsamverkan är en viktig del i vårt arbetssätt därför är samarbete och ett gott bemötande lika självklart för dig som för oss. Du bidrar och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor.
Du som söker har en vårdadministrativ- alt annan administrativ utbildning i din bakgrund. Har du tidigare erfarenheter av förbättringsarbete, kunskaper inom journalsystemet Cosmic samt talar och skriver något annat språk är det meriterande. Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet inom digitalisering. Stor vikt i urvalet läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där din erfarenhet och kompetens tas tillvara.
• Ett nära samarbete med våra olika rehabiliteringsprofessioner.
• Ett arbete med stort fokus på utvecklings- och förbättringsarbete.
Du kommer att ingå i ett team bestående av vårdadministratörer och administrativa assistenter med hög kompetens och lång erfarenhet. I din roll har du nära samarbete med flera olika yrkesgrupper där samverkan och att bidra med din kunskap är viktiga delar för att skapa trivsel och tillsammans uppnå verksamhetens mål. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Våra arbetstider är förlagda dagtid, måndag till fredag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Områdeschef: Catrin Ericson, 010-242 62 91, catrin.ericson@rjl.se
Administrativ assistent: Britt-Marie Wester, 010-243 72 51, britt-marie.wester@rjl.se
(britt-marie.wester@rjl.se
)
Administrativ assistent Camilla Björkdahl 010-243 58 92, camilla.bjorkdahl@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2026. Välkommen med din ansökan.
Observera att vi i denna rekrytering har tagit bort det personliga brevet. Du ansöker istället genom att bifoga ditt CV med din ansökan och svara på några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna, svara utförligt och hjälp oss att förstå varför just du är rätt för oss. Välkommen med din ansökan!
Din upplevelse är viktig för oss. Därför vill vi informera dig om att rekryteringsprocessen kan ta längre tid än vanligt under sommaren. Vi återkopplar till dig så snabbt som möjligt.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P546/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10002991