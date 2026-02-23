Vårdadministratör
Vi söker nu en vårdadministratör till neurofysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.
Du som söker kommer ingå i ett team av tre vårdadministratörer.
Vårt erbjudande
Vid neurofysiologiska kliniken, Sinnescentrum, Universitetssjukhuset i Linköping bedrivs elektrofysiologisk diagnostik rörande sjukdomar i perifera och centrala nervsystemet samt muskulaturen. Vi samarbetar främst med specialister inom neurologi, neurokirurgi och pediatrik. Vi har även samarbetsavtal med Örebro, Kalmar och Jönköpings län. På kliniken bedrivs forskningsprojekt tillsammans med Linköpings universitet. Kliniken har 37 medarbetare fördelade på olika yrkesprofessioner.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Vårdadministratörens arbetsuppgifter går delvis på rullande schema där vi delar på vissa arbetsuppgifter, samt att man till viss del har eget ansvarsområde. Vi har i stort sett ingen diktatskrivning, men många andra roliga arbetsuppgifter så som remisshantering, telefontid, boka patienter, fakturahantering, etcetera. Du har även nära samarbete med våra övriga yrkesgrupper på kliniken
Om dig
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Vi söker dig som har formell utbildning som vårdadministratör. Då vi arbetar i journalsystemet Cosmic, PAF och Sectra är det meriterande om du har goda kunskaper i systemen samt goda kunskaper att uttrycka dig i det svenska språket såväl i tal som skrift.
Utöver systemen behöver du vara flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser kan uppstå.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Stämmer detta in på dig och du vill bli en del av vårt lilla team ser vi med glädje fram emot din ansökan.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
