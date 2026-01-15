Vårdadministratör
Vill du arbeta i en miljö där din noggrannhet och administrativa kompetens gör verklig skillnad? På Infektionskliniken söker vi nu en vårdadministratör som vill bli en viktig del av vårt team.
Här får du en central roll i att säkerställa att dokumentation och diktatskrivning fungerar smidigt, vilket är avgörande för att vårdpersonalen ska kunna ge bästa möjliga vård.
Infektionskliniken är en dynamisk och viktig del av vården där vi möter patienter med komplexa sjukdomstillstånd. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och vårdadministratörer tätt tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, utveckling och engagemang.
Vårt erbjudande
Infektionskliniken i Östergötland är en länsövergripande klinik med verksamhet inom hela området infektionssjukdomar. Kliniken har cirka 170 medarbetare och bedriver dygnet-runt-verksamhet med både slutenvård och öppenvård på US och ViN. Vi finns på Universitetssjukhuset i Linköping (US), Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) samt bedriver konsultverksamhet på Lasarettet i Motala (LiM).
På våra mottagningar behandlas infektionssjukdomar utifrån vår spetskompetens och vårt helhetsansvar. Bland diagnoserna kan nämnas hiv, tuberkulos, hepatit, MRSA och immunbrist. Kliniken har också ett vaccinationsuppdrag.
Infektionskliniken har en bred klinisk forskning, både nationellt och internationellt, där flera yrkesprofessioner är delaktiga. Undervisning och forskning sker också i nära samarbete med Linköpings universitet, vilket genomsyrar vår verksamhet och bidrar till ständig utveckling.
Som vårdadministratör hos oss blir du en central del av det dagliga arbetet på infektionskliniken. Du ansvarar för patientadministration med registrering, journalhantering och bokning av tider, och du ger stöd till vårdpersonalen genom att underlätta dokumentation och säkerställa att informationsflöden fungerar smidigt. En stor del av arbetet består av diktatskrivning, vilket kräver noggrannhet, språklig säkerhet och förmåga att arbeta effektivt. Utöver detta samordnar du möten och utskick samt bidrar aktivt till att utveckla och förbättra våra administrativa rutiner.
Tjänsten är förlagd dagtid, måndag till fredag.
Arbetsgrupp
På infektionsmottagningen US arbetar idag sju sjuksköterskor, en undersköterska och fyra vårdadministratörer. På kliniken finns även fysioterapeut, dietist och kurator som kan kopplas in vid behov. Vi har ett gott samarbete och hög kompetens, och vi arbetar aktivt med kompetensöverföring för att utvecklas tillsammans. Vårt mål är att alltid ge bästa möjliga vård med patienten i centrum.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning inom vårdadministration eller motsvarande erfarenhet. Du är noggrann, strukturerad och har god förmåga att prioritera i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team men kan också ta eget ansvar när det behövs. God datorvana är en förutsättning och erfarenhet av journalsystemet Cosmic är ett krav, då det är en central del av vårt dagliga arbete.
Eftersom arbetet innebär omfattande dokumentation är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Kunskaper i engelska eller andra språk är meriterande.
Du har förmåga att planera, prioritera och arbeta strukturerat. Du har en empatisk förmåga och bemöter kollegor och patienter utifrån den situation de befinner sig i. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter i det dagliga arbetet. Det är viktigt att du kan kommunicera på ett tydligt och lyhört sätt. Vi söker dig som är engagerad, trygg och som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vill du vara med och utveckla vår infektionsmottagning och bidra till både patientnära vård och forskning? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
