Vår kund söker nu en ny assistent!
2025-12-30
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en glad och aktiv kille i 20-årsåldern. Han tycker om att vara ute, hitta på aktiviteter och lever ett aktivt liv. Under vardagarna går han på daglig verksamhet och har då med sig sin personliga assistent. Han bor i egen lägenhet i Trollhättan.
Kunden har en funktionsnedsättning med behov av hjälp i all ADL och använder rullstol. Som assistent stöttar du honom i vardagen för att skapa trygghet, delaktighet och en meningsfull tillvaro.
Kvalifikationer/önskemål om assistent:
Vi söker nu en assistent som själv gillar att vara ute och röra på sig/hitta på saker. Meriterande är om du har erfarenhet av personlig assistans men det är inte ett måste, personlig lämplighet väger tyngre. Krav att du har körkort och att du är simkunnig.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vi söker en personlig assistent som kan arbeta ca 80%. Passen är förlagda mellan 07.00-18.15 och 18.00-07.15 med 4,5 timmar väntetid under natten. Vissa kortare pass förekommer även under veckan.
Tjänsten är en anställning med arbete under kvälls- och nattpass, vilket inkluderar väntetid.
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
Handlingar som styrker rätt att arbeta i Sverige måste uppvisas vid eventuell intervju:
• En svensk medborgare styrks t.ex. med pass eller personbevis från Skatteverket.
• Även EU/EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige. Medborgarskapet styrks t.ex. med pass eller uppehållskort.
• Tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) styrker sin rätt att arbeta i Sverige med beslut från Migrationsverket, UT-kort (både fram-och baksida) eller ett LMA-kort.
• Vi som arbetsgivare får inte begära att handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige mejlas till oss. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08



Lisen Karlström lisen.karlstrom@godassistans.se
9666545