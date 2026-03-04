Våmhus hemtjänst söker vikarier
2026-03-04
Publiceringsdatum2026-03-04
Hos oss på Våmhus hemtjänst arbetar vi med hjärtat nära brukare.
Vi möter människor i deras hem och ger stöd för att de ska kunna leva ett tryggt, värdigt och självständigt liv. Vårt arbete betyder mycket - både för våra brukare och för varandra. Nu söker vi vikarier till vårat team för sex månader framöver - med chans till förlängning. Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i hemtjänsten arbetar du självständigt men alltid med stöd av ett sammansvetsat team. Du hjälper våra kunder med omsorg, personlig omvårdnad, socialt stöd och hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation.
Arbetet är omväxlande och ger dig möjlighet att möta många olika människor i deras vardag. Du utgår från Våmhusområdet men arbete kan även förekomma i andra hemtjänstgrupper inom Mora kommun vid behov - därför söker vi dig som är flexibel och trivs med variation. Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda språkkunskaper i svenska samt färdigheter inom data och teknik som är relevant för hemtjänsten.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska men det är inte ett krav för detta vikariat.
Det är ett stort plus om du har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg. Övrig information
Körkort B för manuellt växlad bil krävs för denna tjänst eftersom du reser mellan våra brukare i Våmhus med omnejd.
Förmågor och färdigheter
Du har engagemang, empati och ansvarskänsla samt är trygg och självständig, men trivs i ett team.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
