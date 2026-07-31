Vältförare sökes till vår kund!
Bolt.Works Sverige AB / Maskinförarjobb / Kalix Visa alla maskinförarjobb i Kalix
2026-07-31
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Vill du vara med och bygga framtidens vägar? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande vältförare som vill bli en del av vårt asfalteringsteam. Hos oss får du arbeta i en trygg och professionell arbetsmiljö där kvalitet, säkerhet och lagarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som vältförare har du en viktig roll i våra asfalteringsprojekt och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i det färdiga arbetet. Du arbetar nära övriga medarbetare i arbetslaget och är delaktig genom hela arbetsprocessen.Dina arbetsuppgifter
Köra asfaltvält vid beläggningsarbeten.
Samarbeta med asfaltläggare och övriga i arbetslaget.
Hantera klistermoped och övriga förekommande arbetsuppgifter inom asfaltering.
Bidra till ett säkert, effektivt och kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av asfalteringsarbeten.
Har erfarenhet av att köra asfaltvält och arbeta med vibratorutrustning.
Har goda kunskaper i svenska eller engelska.
Innehar certifikat för Arbete på väg 1 och 2.
Har B-körkort.
Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team.
Har ett högt säkerhetstänk och en positiv inställning.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett företag där medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi erbjuder en varierande vardag med intressanta projekt och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Du får:
En stimulerande och omväxlande arbetsmiljö.
Kompetensutveckling genom utbildning och handledning.
Ett engagerat team där samarbete och arbetsglädje är en självklar del av vardagen.
En arbetsplats som prioriterar säkerhet, kvalitet och långsiktighet.
Om anställningen
Tjänsten är en visstidsanställning på tre månader. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning och fortsatt utveckling inom företaget.Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017061