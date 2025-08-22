Valideringsingenjör
2025-08-22
Om Cambrex
Cambrex Karlskoga är ett dynamiskt och växande företag inom läkemedelsindustrin, med spetskompetens inom avancerad organisk kemi. Vi utvecklar och optimerar kemiska processer för att tillverka aktiva läkemedelssubstanser (API) och intermediat som är avgörande komponenter i moderna läkemedel för att förbättra livskvaliteten världen över.
Med cirka 500 medarbetare är vi en viktig del av den globala Cambrexkoncernen, som är verksam inom innovativ kemi och läkemedelsutveckling. Vår anläggning i Karlskoga kombinerar lokal expertis med internationell räckvidd, och vi är stolta över att bidra till en tryggare och friskare framtid.
På Cambrex Karlskoga får du mer än bara ett jobb, du får en meningsfull karriär där du är med och gör verklig skillnad. Här bidrar du till utvecklingen av läkemedel som räddar liv och förbättrar människors hälsa världen över.
Vi erbjuder en trygg och hållbar arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Du får arbeta i en organisation som värdesätter långsiktighet, ansvar och ständig förbättring. Samtidigt blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team, där gemenskapen är stark och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt, både lokalt och globalt!
Om Rollen
Till vår avdelning för Kvalitetssäkring Utvecklingsprodukter, Validering & Regulatory Affairs söker vi dig som är eller vill bli specialist inom området validering och kvalificering.
Valideringsspecialistens uppgift är att inhämta och sammanställa underlag för upprättande av dokumentation bl. a för validering av tillverkningsprocesser och kvalificering av processutrustning i våra fabriker. Valideringsspecialisten är organisatoriskt placerad i gruppen för kvalitetssäkring och jobbar i tätt samarbete med projektledare, kemist, fabrikschef, processingenjör, samt produktansvarig- eller fabriksansvarig QA.
Valideringsspecialisten ansvarar för att all valideringsdokumentation möter företagets interna riktlinjer samt kunders och myndigheters kvalitetskrav. Valideringsspecialisten arbetar med valideringar av tillverkningsprocesser och saneringar för befintliga produkter, såväl som med valideringar av tillverkningsprocesser för utvecklingsprodukter. Samt kvalificeringar av fabriker, fabriksutrusning, lager och kontrollerade lokaler.
I arbetsuppgifterna ingår också att:
Sammanställa efterfrågad valideringsdokumentation (QRA, VP, VR, PQP, PQR)
Upprätta kvalificeringsdokumentation och medverka vid kvalificering (t ex IQP, IQR, OQP, OQR, TP)
I samarbete med bl.a. processingenjörer, fabrikschefer och kemister ta fram relevant underlag för validering och kvalificering
Tillsammans med övriga valideringsspecialister utveckla valideringsrutiner och kvalificeringsrutiner utifrån ett säkerhets-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv.
Löpande bevaka produktionsplan och projektläget för att proaktivt planera och förbereda kommande process- och saneringsvalideringar
I förekommande fall delta eller driva andra typer av projekt inom kvalitetsförbättringsområdet
Du ingår i en positiv och engagerad grupp om tolv personer, varav tre är valideringsspecialister. I din roll har du ett utmanande, ansvarsfullt och varierande arbete. Du kommer att ha ett stort kontaktnät inom företaget samt ha externa kontakter med kunder.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom kemiteknik eller motsvarande och erfarenhet av arbete inom GMP-reglerad verksamhet. Du har goda kunskaper i teknisk svenska och engelska och en utmärkt förmåga att formulera dig i skrift.
Eftersom du stöttar processerna som sker kampanjvis eller i projektform, ställs stora krav på att du kan arbeta effektivt tillsammans med andra för att nå resultat.
Utmaningarna i tjänsten ställer krav på att du kan hantera stora mängder information på hög komplexitetsnivå. Du ska vara strukturerad och analytisk i din problemlösning samt ha förmågan att omsätta dina kunskaper till en sammanhängande och logisk dokumentation.
Låter det här som en tjänst för dig? Vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är den 14 september.
