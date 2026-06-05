Erfaren bartender sökes - extra vid behov
RA Hospitality i Göteborg AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-06-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Göteborg AB i Göteborg
, Skövde
, Båstad
, Haninge
, Karlstad
eller i hela Sverige
Brinner du för service, drycker och snygga serveringar? 🍸
Vi söker nu erfarna bartenders till vårt team! Vi letar efter dig som är lika trygg med att skaka cocktails som att hälla öl och snacka vin.
Det här är det perfekta extrajobbet för dig som vill hålla hantverket vid liv och fortsätta utvecklas i yrket när det passar dig.
Tjänsten är en behovsanställning och förutsätter att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, eget företag eller annat arbete.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet bakom baren.
Är en stjärna på service och sprider glädje omkring dig.
Har en genuin passion för dryckeshantverket.
Är flexibel, professionell och älskar det höga tempot.
Varför jobba med oss? Du får ett varierat schema och nya utmaningar i olika miljöer. Hos oss får du utlopp för din kreativitet och blir en del av ett härligt gäng yrkesstolta bartenders.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7857917-2038363". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9949960