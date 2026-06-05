Boendestödjare till HPL med inriktning missbruk
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Mönsterås Visa alla vårdarjobb i Mönsterås
2026-06-05
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Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Det förstärkta boendestödet är en del av kommunens HPL(hemmaplans lösning) som riktar sig mot klienter i missbruk. HPL syftar till att mera aktivt arbeta på hemmaplan för att förebygga, förhindra och förkorta placeringar.
Det skiljer sig från det traditionella boendestödet som ligger inordnat under socialpsykiatrin men det finns en tät samverkan och vi delar lokaler och vissa arbetsuppgifter är ambulerande.
Målgruppen du möter är individer med missbruks- och beroendeproblematik. Psykiatriska samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förekommer. Du arbetar ut mot vuxna individer i det enskilda hemmet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som boendestödjare med inriktning missbruk arbetar du på beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) på uppdrag från kommunens socialsekreterare. Du arbetar med att stötta och motivera individer till en hanterbar och meningsfull vardag. Periodvis arbetar du kompensatoriskt i syfte att stärka hanterbarheten för klient.
Arbetsuppgifterna innefattar allt från praktiska till sociala insatser i och utanför hemmet, så som ledsagning till läkarbesök, myndighetskontakter, stöd med städ eller inköp. Du verkar för en fungerade vardag och ditt arbetssätt syftar till att bibehålla och utveckla hälsa hos den enskilda individen samt en nykter och drogfri vardag. Du arbetar enskilt eller vid behov med en kollega. Du har nära och god kontakt med kollegor och du har tillgång till en koordinator som stöd i arbetet.
Arbetet ställer stora krav på flexibilitet, integritet, självständighet samt ett lösningsfokuserat synsätt. Du har ett genuint och icke dömande intresse för människor. Du har förmåga att identifiera och är handlingskraftig i att ta vid det som behöver göras innan, under och efter insats hos klient. Du har lätt för att ta till dig nya arbetsmetoder och arbetar enligt de riktlinjer som är aktuella för målgrupp.
Vi erbjuder en utvecklande arbetsplats med kompetenta och kunniga kollegor.
Vid behov utför du via delegering hälso-och sjukvårdsuppdrag. Du dokumenterar löpande i dokumentationssystemen Lifecare, upprättar genomförandeplaner samt deltar vid avstämningsmöte inom och utanför verksamheten. Du arbetar i förstärkt samverkan med behandlarna på socialtjänsten. Tjänsten innebär till del kvälls-och helgarbete.Kvalifikationer
Krav på arbetslivserfarenhet:
Erfarenhet inom socialt arbete. Eftergymnasial utbildning så som behandlings eller socialpedagog, socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Arbetslivserfarenhet inom missbruk och beroende är ett krav.
• Du har mycket god förmåga att sätta dig in i människors livssituation och skiftande levnadsvillkor
• Du har lätt för att knyta an till och motivera människor till förändring och verkar utifrån ett salutogent förhållningsätt
• Du behöver vara trygg i din yrkesroll och kunna sätta gränser
• Du har erfarenhet från att arbetet med individer med missbruks och beroendeproblematik
• Du är ansvarstagande, och arbetar lika bra självständigt som i grupp
• Du är kommunikativ och har lätt för att utrycka dig i tal och skrift
• Du värdesätter och verkar aktivt för samverkan mellan kollegor och andra professioner
• Du är intresserad och nyfiken på utveckling inom området
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "72026-06". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås Kommun
(org.nr 212000-0720)
383 22 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef stödboende och behandlare
Henrik Stale Eliasen henrik.stale-eliasen@monsteras.se 010-353 72 29 Jobbnummer
9949967