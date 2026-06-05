Vill du arbeta extra under sommaren hos mig ?
Civitas Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Fagersta Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Fagersta
2026-06-05
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Civitas Assistans AB i Fagersta
, Norberg
, Avesta
, Lindesberg
, Borlänge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Vill du bli en del av min vardag?
Jag söker nu personliga assistenter som tillsammans med mig vill skapa ett så självständigt, tryggt och värdefullt liv som möjligt, utifrån mina förutsättningar. Jag söker dig som vill arbeta extra under sommaren men även ha möjlighet att fortsätta till hösten på schema .
Jag är en kvinna i 30-årsåldern som lever med en förvärvad ryggmärgsskada efter en trafikolycka. Jag gillar lugna stunder hemma och små guldkorn i vardagen – som att spela spel, laga mat eller titta på film tillsammans. Eller varför inte en promenad ?
Jag har även ADHD, vilket innebär att jag ibland behöver extra stöd med struktur, planering och att skapa lugn och tydlighet i vardagen. För mig är det viktigt med en trygg, stabil och förutsägbar miljö..
Jag uppskattar nära och trygga relationer till sina assistenter och lägger stor vikt vid att samarbetet känns personligt, respektfullt och avslappnat.
Mina dagar kan vara lugna men även ett tempo när jag besöker olika vårdinrättningar.
Som min assistent är du ett nära stöd i min vardag. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• personlig omvårdnad
• hjälp vid på- och avklädning
• hushållssysslor och matlagning
• stöd vid aktiviteter i och utanför hemmet
Vem är du?
Jag söker dig som är trygg, omtänksam, lyhörd och ansvarstagande, och som tycker om att arbeta nära en annan människa. Personkemi och ett fint samarbete är viktigt för mig .Du som assistent är lugn och mjuk, med gott tålamod, glatt humör och att du har nära till skratt. För mig är personkemin viktig, att jag känner att du bryr dig om mig och vill vara hos mig på riktigt, annars kommer det inte att fungera. Jag känner mig mest bekväm med kvinnliga assistenter, gärna att du har erfarenhet av NPF-diagnoser så att du lättare förstår mig men dina personliga egenskaper är absolut viktigast för mig. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift och att du är rak och tydlig i din kommunikation.
• lugn, trygg och inkännande
• ansvarstagande och pålitlig
• lyhörd och har lätt för att skapa förtroende
• bekväm med att arbeta nära en annan människa
Arbetstiderna är 16.40-11.00 samt 9-23 . Man arbetar dubbel under kvällen . Under natten förekommer väntetid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379)
784 54 BORLÄNGE Kontakt
Kontakt
Susan Parling susan@civitasassistans.se 0761163290 Jobbnummer
9949964