Vaktmästare vikariat
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.
Driven serviceassistent med vaktmästeriansvar till ITM:s servicecenterPubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
ITM:s Servicecenter ansvarar för skolans basadministration - där 4 serviceassistenter och 4 serviceassistenter med vaktmästeriansvar ingår idag.
Syftet med den centraliserade enheten är att optimera och effektivisera den service som medarbetarna inom ITM-skolan och andra intressenter får. Servicecentret fungerar som en inkörsport för alla slags frågor rörande administration och service, där medarbetaren kan välja att besöka den fysiska servicedisken, ringa eller maila in sitt ärende.
En av våra kollegor är nu tjänstledig i vaktmästargruppen varför vi söker en vikarierande serviceassistent med vaktmästeriansvar som ska arbeta tillsammans och nära de tre befintliga kollegorna i gruppen.
Som en del av servicecentret kommer din främsta arbetsuppgift vara att serva medarbetare vid skolan i diverse ärenden.
Det kan röra sig om att:
- hantera felanmälningar
- postöppning, bud & pakethantering
- hantering av nycklar och kort
- hjälp till med ommöblering och se till att lokalerna är i bästa möjliga skick
- inköp av möbler, kontorsmaterial med mera
- inventering
- diverse vaktmästerisysslor
- bemanna servicedisken.
Eftersom ITM-skolans institutioner sitter utspridda över hela KTH Campus (Valhallavägen), kommer du som serviceassistent med vaktmästeriansvar att ha tillgång till skolans elbilar, för att på smidigaste sätt kunna ta dig runt till alla lokaler.
I rollen kommer det att vara viktigt med förmåga att prioritera dina ärenden. Självklart ska du i högsta möjliga mån ge samtliga medarbetare den service som de efterfrågar, men ibland dyker mer akuta ärenden upp där du måste agera snabbt. För att passa i rollen är det vidare självklart att du brinner för service och alltid ger det lilla extra i varje möte.
Tjänsten avser ett vikariat till och med maj 2026.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Kvalifikationer
Som serviceassistent med vaktmästeriansvar på ITM-skolans servicecenter är det viktigt att du har hög social kompetens och en god kommunikativ förmåga då du dagligen kommer att möta skolans medarbetare. Det är också viktigt att du kan bidra med en positiv attityd, god samarbetsförmåga och härlig inställning till såväl kollegor som beställare. Det krävs också att du har en personlig mognad som bidrar med professionalism i dina möten.
För tjänsten krävs att du har minst gymnasiekompetens, är flytande i svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet samt körkort för behörighet B. Vi tror att du idag arbetar eller har arbetat i en liknande tjänst, där service, prestigelöshet och flexibilitet har varit tre nyckelkomponenter som har gjort att du har briljerat i ditt arbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat (vikariat)enligt avtal - i upp till 10 mån , med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
