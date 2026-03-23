Vaktmästare till Praktisk Internservice
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Är du en person som gillar att arbeta utomhus och har ett öga för detaljer? Praktisk internservice söker en driven och noggrann medarbetare för ett vikariat.
Praktisk internservice är en vaktmästarpool som bland annat ansvarar för att preparera och underhålla motionsspår sommar som vinter, spola och underhålla is i kommunens ishall samt utföra diverse vaktmästerisysslor inom kommunens fastigheter. Vi är en arbetsgrupp på sju medarbetare med olika arbetsuppgifter, där vi hjälper varandra som backup ifall någon är borta.
Vi erbjuder.
• möjlighet att arbeta i en naturskön miljö
• ett varierat och stimulerande arbete
• ett engagerat och trevligt arbetslag
Under vår och sommar består arbetsuppgifterna av bland annat röjning, underhåll av leder och motionsspår, underhåll av fotbollsplaner, konstgräs och gräs.
Året runt arbetar vi med diverse vaktmästerisysslor inom kommunen.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är B-körkort. Det är meriterande om du har kort för röjsåg och/eller motorsåg. Du har ett intresse av utomhusarbete, en vilja att lära nytt och lätt för att samarbeta och kommunicera med andra
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 27 - 30 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "39/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Kontakt
Chef Praktisk internservice
Stefan Lindmark stefan.lindmark@jokkmokk.se 0971-173 03 Jobbnummer
9812994