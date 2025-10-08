Vaktmästare till omsorgsförvaltningen
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Arbetsuppgifter
Vi är idag 16 personer som arbetar på Fastighet och Säkerhet. En organisation som stödjer både Omsorgs- och Socialförvaltningen i Kalmar kommun. Nu söker vi vaktmästare efter pensionsavgång.
Vår organisation är en stödfunktion till förvaltningarna med huvudsakliga arbetsuppgifter inom vaktmästeri och transporter.
Exempel på arbetsuppgifter är möbelflytt, felanmälningar, hantera leveranser, mindre underhåll och reparationer samt mattransporter.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens inom fastighetsskötsel/fastighetsteknik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt för arbetet.
I rollen som vaktmästare är det viktigt att du är noggrann och serviceinriktad, ha förmåga att vara självgående. Att vara flexibel och lösningsfokuserad är också viktigt i vår hantering av verksamheternas dagliga utmaningar.
Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med flera olika yrkeskategorier, kollegor, omsorgstagare samt andra aktörer du möter i arbetet. Vara nyfiken, vill lyssna på andra och lära nytt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort Manuell är ett krav då arbetet utförs på flera olika platser inom förvaltningen.
God datavana.
Du har god svenska i tal och skrift.
För att kunna komma i fråga för en anställning ska godkänt utdrag ur polisens belastningsregister "Utdrag för arbete på HVB-hem" uppvisas. Utdraget finns för beställning på polisens hemsida www.polisen.se
ÖVRIGT
