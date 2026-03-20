Vaktmästare | Myndighet | Stockholm

2026-03-20
Är du en serviceinriktad och självgående vaktmästare som trivs i en praktisk roll med varierande arbetsuppgifter? Vi på Manpower söker nu en vaktmästare till ett längre konsultuppdrag hos en statlig myndighet med placering i Marieberg, Stockholm. Här får du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där internservice, ansvarstagande och samarbete står i fokus. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Marieberg, Stockholm
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till och med 2027-06-30
Omfattning: Heltid, 100 %
Om jobbet som vaktmästare
I rollen som vaktmästare ansvarar du för att den dagliga internservicen fungerar smidigt och professionellt. Rollen är bred och kombinerar praktiska arbetsuppgifter med administrativa inslag. Du arbetar både självständigt och i samverkan med kollegor, leverantörer och fastighetsägare.
Arbetet innebär ett högt servicetempo och ställer krav på god fysik, struktur och förmåga att prioritera i vardagen.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Internservice såsom posthantering och godsmottagning
Möblering och iordningställande av arbetsrum och mötesrum
Administrativa uppgifter såsom fakturahantering, beställningar och felanmälningar
Kontakter med leverantörer och fastighetsägare
Enklare reparationer och åtgärder i lokaler och på inventarier
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande service- eller vaktmästeriuppgifter och som trivs i en roll där du får ta eget ansvar. Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande. Eftersom arbetet innebär tunga lyft är god fysik en förutsättning.
Krav för tjänsten
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som beskrivs ovan
God fysik och stresstålighet - arbetet innebär många tunga lyft
Förmåga att arbeta självständigt mot uppsatta mål
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Datorvana
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
169 79 STOCKHOLM
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9809775