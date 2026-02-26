Vaktmästare Grönyta Braås
2026-02-26
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med kund inom fordonsindustrin som har ett flertal siter i Sverige. Nu söker vi en engagerad Vaktmästare Grönyta till vårt drift- och underhållsuppdrag till Braås.
Om oss
Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Om rollen
Du ansvarar för att kundens grönyta och utemiljö och är prydliga årets alla dagar. Du jobbar med planering, underhåll och skötsel av utemiljöer - gräsklippning, trimning, ogräsrensning, häcktrimning, trädbeskärning, nyplantering, anläggning, bevattning samt även renhållning och sopning. Snöröjning och halkbekämpning blir en stor del av arbetsdagen under vintern. Detta är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning.
Vem söker vi?
Du har erfarenhet av grönyteskötsel och/eller utbildning inom trädgård i kombination med att du trivs i ett aktivt arbete utomhus - oavsett väder. Erfarenheter och maskinbehörigheter kopplade till anläggningsarbete är starkt meriterande samt även behörighet/erfarenhet röjsåg och motorsåg. B-kort är ett krav. Arbetsuppgifterna varierar under året och därför är det viktigt att du är flexibel och lösningsorienterad när det kommer till arbetsuppgifter. Vi ser att du har en allmänt händig och teknisk profil.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har goda IT-kunskaper - t ex Microsoft Office och ärendehanteringssystem.
Du har kundfokus - För att trivas i denna roll behöver du genuint brinna för service och älska de vardagliga utmaningar som uppstår. Du är lösningsfokuserad och positiv. Du levererar det som utlovas och har förmågan att skapa starka kundrelationer.
Du tar ansvar - Du trivs i rollen som Vaktmästare och att dagligen ha kontakt med flera intressenter, kollegor och leverantörer för att skapa effektivitet och en arbetsplats med en hög teknisk standard.
Du har drivet - Du har hög integritet, är inte rädd för att hugga i och du håller vad du lovar, såväl mot dina kollegor som mot kunden och kundens medarbetare. Du ser möjligheter och lämnar förbättringsförslag som kan leda till utveckling av vårt samarbete med kunden.
Du har koll på läget - Du har en förmåga att kunna arbeta både förebyggande och händelsestyrt. Du har viss förståelse för hur avtal, lagkrav och regelverk påverkar verksamheten samt de egna arbetsuppgifternas genomförande. Du trivs nära kunden i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö där du får möjlighet att interagera med många skiftande kontaktytor både internt och externt.
Vi erbjuder
Självklart erbjuder vi dig en trygg anställning hos ISS. Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS Facility Services storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS Facility Services erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS Facility Services värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Vi intervjuar löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansvarig rekryterare - Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
