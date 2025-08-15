Vaktmästare/administratör
Myndigheten För Psykologiskt Försvar / Vaktmästarjobb / Solna Visa alla vaktmästarjobb i Solna
2025-08-15
Myndigheten för psykologiskt försvar värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.
Myndigheten leds av en generaldirektör och har cirka 80 anställda.
Huvudkontoret finns i Karlstad och myndigheten har även kontor i Solna. Den administrativa avdelningen består av tretton personer och ansvarar för ekonomi, juridik, HR, kommunikation, arkiv och registratur, reception, vaktmästeri och IT-stöd.
Vi söker nu en vaktmästare/administratör till vårt kontor i Solna.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet hos oss är varierande och utvecklande, varje dag finns behov av vår professionella service och kunskap. Vi ser till att ha kul på jobbet och arbetar tillsammans och hjälper varandra.
Vi söker dig som vill arbeta med internservice vilket kan innebära att flytta och skruva möbler, byta lampor och i övrigt se till att lokaler och inredning är i gott skick och fungerar som de ska.
Vidare kommer du att ha vissa receptionsuppgifter som består i posthantering och besöksmottagning. Du kan också få ombesörja enklare inköp genom avrop samt kontakter med hyresvärd och våra leverantörer av städ, möbler, kontors- och IT-utrustning. I tjänsten kommer även ingå att administrera myndighetens tjänstekort.Kvalifikationer
Detta arbete kräver:
- Slutförd gymnasieutbildning.
- Flera års erfarenhet av arbete som vaktmästare eller liknande servicearbete.
- Förmågan att kommunicera och uttrycka dig på svenska i tal och skrift är god.Dina personliga egenskaper
I den här rollen kommer du vara självgående och därför är det viktigt att du har god initiativförmåga, kan arbeta självständigt och är lösningsorienterad.
Att samarbeta och att lämna bra service är viktigt för dig. I ditt arbete är du noggrann, strukturerad och engagerad. Du agerar professionellt och etiskt med gott omdöme och med tydlig utgångspunkt i den statliga värdegrunden samt med en grundläggande säkerhetsmedvetenhet.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Tjänstgöringsort är Solna men resor till kontoret i Karlstad förekommer. Anställningen är tillsvidare på heltid och provanställning kan komma att tillämpas. Vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Myndigheten är en del av Sveriges totalförsvar och tjänsten medför därför krigsplacering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Psykologiskt Försvar
Myndigheten för psykologiskt försvar Kontakt
