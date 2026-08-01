Vaktmästare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Sandviken Visa alla fastighetsskötarjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som vaktmästare i Kungsberget är du en viktig del av ett sammansvetsat team som hjälper våra gäster med diverse problem som uppstår både i boendet och på anläggningen, till exempel om något behöver repareras. Mycket av arbetet sker under eget ansvar och därför är det viktigt att du är flexibel och kan lösa problem. Delar av arbetet är förlagt till tidig morgon eller sen kväll. I denna tjänst ingår även beredskapsarbete.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du är lite av en allkonstnär, har ett tekniskt intresse och är duktig på att snickra och reparera saker. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du är bekväm med både engelska och svenska språket.
Körkort och tillgång till bil.
Datavana.
Utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från liknade yrke.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från oktober/november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Carin, carin.ryckertz@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910758-2126682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017847