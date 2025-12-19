Vaktmästare
2025-12-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Tallboda IF söker en engagerad och ansvarstagande vaktmästare som vill bidra till att våra anläggningar håller toppklass. Du blir en viktig del av föreningen och ser till att våra planer, omklädningsrum och övriga ytor är välskötta inför träningar och matcher.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Daglig tillsyn av fotbollsplaner, omklädningsrum, klubbhus och biytor.
Klippning, kritning och underhåll av gräsplaner enligt spelschema.
Bevattning och gödning utefter schema
Reparation och underhåll av anläggningsutrustning.
Enklare snickeri och måleribehov
Enstaka inköp
Vård och underhåll av idrottsutrustning
Vi söker dig som
Är noggrann, flexibel och gillar att arbeta utomhus.
Tar egna initiativ och är självgående
Kan planera och prioritera arbetsuppgifter självständigt.
Har erfarenhet av gräs- och anläggningsskötsel.
Har grundläggande kunskap om maskiner och enklare reparationer.
Innehar B-körkort
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete i en aktiv förening.
Möjlighet att påverka arbetstider och upplägg.
Trevlig arbetsmiljö och gemenskap.Så ansöker du
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till stefan.elmstrom@tallbodaif.se
senast 2026-02-28, ange "Vaktmästare 2026" i ämnesraden.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. I urvalsprocessen lägger vi stor vikt på dina personliga egenskaper.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: stefan.elmstrom@tallbodaif.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tallboda If
, https://www.tallbodaif.se/
Vindarnas Väg 24 B (visa karta
)
582 72 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ordförande
Stefan Elmström stefan.elmstrom@tallbodaif.se Jobbnummer
9654688