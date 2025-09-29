Vaktmästare
2025-09-29
Vi söker nu en engagerad vaktmästare till Fastighet och service, enheten fastighetsdrift.
Är du serviceinriktad, kvalitetsmedveten och vill vara med och bidra till utveckling? Då kan du vara den vi söker!
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara transport av mat till kommunala verksamheter, men rollen innefattar även ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel.Dina arbetsuppgifter
- Matkörningar till skolor och förskolor
- Fastighetsskötsel som vi ansvarar för enligt fastighetsägaren och överenskommen med våra kunder
- Underhåll av inventarier och utrustning
- Iordningställande lokaler och utrustning
- Kundkontakter med exempelvis chefer och medarbetare
- Viss lås- och larmhantering
- Åtgärder vid skadegörelse och inbrott
- Miljöinriktad sophantering
- Skadeförebyggande arbete
Samt i övrigt förekommande arbete på avdelningen som vaktmästare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens med relevant inriktning, till exempel bygg, fastighetsskötsel, vaktmästeri, teknik eller mångårig och mångsidig arbetserfarenhet inom arbetsområdet.
Du har:
- Grundläggande IT-kunskaper
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- B-körkort (krav)
Eftersom tjänsten innebär vissa fysiskt krävande arbetsuppgifter är god fysik en förutsättning. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna, har förmåga att planera och jobba självständigt samt tillsammans med andra. Du har lätt att ställa om till nya situationer, vara flexibel vid snabba förändringar, kan prioritera och har en utpräglad servicekänsla.
Du arbetar gärna tillsammans med övriga kollegor och bidrar till gott samarbetsklimat såväl internt som externt. Det är en förutsättning att ha ett säkerhetstänk i inre och yttre miljö. Du kan göra riskbedömning av arbeten och miljöer samt arbeta förebyggande för en säker miljö för alla. Anställningsvillkor
Arbetstiden är måndag-fredag, 07.00-16.00.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta i lokaler där vi har förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
.
I våra fastigheter finns många olika verksamheter som är viktiga för Vänersborgs kommuns invånare, företagare och besökare, tex skolor, förskolor, särskilda boenden, idrotts/fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader. Dessa omfattar drygt hundratal fastigheter, spridda över hela kommunen, på tillsammans ca 280 000 m2.
Verksamheten ansvarar för förvaltning, drift och service av kommunens fastigheter med lokalvård, förvaltare, vaktmästare, snickare och drifttekniker. Inom Fastighet och service finns även mark- och exploatering, upphandlare, projektledare för ny- och ombyggnation, bab-handläggare samt reception.
Energieffektivisering, strategisk lokalförsörjning, interna hyresavtal och driftsekonomi är andra uppdrag som ansvaras för. I verksamheten finns cirka 125 medarbetare och fyra enhetschefer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighet och service, Fastighetsdrift Kontakt
Jonnie Persson, enhetschef 0521-721474 Jobbnummer
9532004