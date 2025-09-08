Vaktmästare
ISS Facility Services AB / Vaktmästarjobb / Malmö Visa alla vaktmästarjobb i Malmö
2025-09-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS söker nu en medarbetare för handymanservice /AV support som huvudsyssla till vår kund i centrala Malmö.
Om rollen
ISS leverans till kunden innefattar en omfattande facility services-leverans med tjänster som sträcker sig från receptionsverksamhet och vaktmästeri till restaurangverksamhet och fastighetsservice. I rollen som Servicemedarbetare ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för att kundens kontor och fastigheter ska förmedla en helhetsupplevelse av en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats för anställda och besökare.
Vi söker en Servicemedarbetare inom olika områden kopplat till transport och skötsel av kundens lokaler och fastigheter, det viktigaste är att du är servicemedveten samt gillar att anpassa och säkerställa en arbetsplats som kundens medarbetare uppskatta.
Är du en serviceperson som gillar att arbeta såväl fysiskt som att skapa smidiga lösningar på en stor arbetsplats så tycker vi att du ska ta chansen att söka redan idag!
Exempel på arbetsuppgifter:
• Allmänna vaktmästerisysslor
• Möblering av konferens-/mötesrum dagligen
• IT- och AV support framförallt mötesrumstekniksupport
• Lagerhantering, optimering av lagerinventarier
• Administrera och hantera flyttar och transporter mellan olika orter på längre avstånd
• Ta emot och hantera felanmälningar, lättare reparationer, montera och iordningställa tekniska arbetsplatsstationer såväl som kontorsplatser
• Rondering av kundens lokaler för kontroll av funktionalitet och tillgänglighet
Uppdraget bedrivs inom ramen för en integrerad servicelösning, där du utöver ditt ansvarsområde förväntas vara behjälplig inom andra områden inom verksamhetsservice så som reception, post och kundtjänst. Vi söker dig som är prestigelös och vill ta ansvar för hela kontorsdriften och som uppskattar ett omväxlande arbete. Vi lägger stort värde i att du som person är glad, energisk, självständig, strukturerad och värderar en god relation med kunden såväl som med dina kollegor varje dag.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Dina erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande och proaktiv med erfarenhet från serviceyrket som handyman, fastighetsskötare eller liknande serviceyrke med stark teamkänsla. Vi ser också att du bör ha erfarenhet och kompetens kring området IT och AV-teknik.
• Krav på manuellt B-körkort
Du har en god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du har goda IT-kunskaper och god systemvana.
Du trivs med att fatta egna beslut och har en god organisatorisk förmåga.
ISS värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning på 6 månader, på 100% med tillträdesdatum snarast men annars enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan, dock senast 4 oktober
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta Erica Jepson på erica.jepson@se.issworld.com
Obs! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9498359