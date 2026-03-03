Vakthavande befäl till Kriminalvården Umeå
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, textil m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås endast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Vi söker två vakthavande befäl till Umeå - en för dygnet runt verksamhet på anstalten och en för dag- och kvällstjänst på häktet. Vill du ta ett stort ansvar och göra skillnad? Sök nu!Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektören ansvara för säkerheten vid anstalten/häktet Umeå och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vi söker nu två vakthavande befäl: en till anstalten, som innebär dygnet runt verksamhet, och en till häktet, som är aktiv dag och kväll, måndag till söndag. Vakthavande befäl är utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektör. Beslutsfattande sker enligt Kriminalvårdens regelverk.
Som vakthavande befäl medverkar du även vid in- och utskrivningar samt följer upp att säkerhetsrutiner efterlevs. Vidare genomför du säkerhetssamtal och säkerhetsbedömningar, planerar transporter och gör daglig bedömning av personalbehov samt kortsiktig personalrangering i arbetet. I arbetet som vakthavande befäl behöver du vara beredd att hjälpa till där verksamheten har ett behov för dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av arbetsledning inom händelsestyrd verksamhet
* Erfarenhet av operativt säkerhetsarbete
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* God datorvana samt god administrativ förmåga
Vi ser det som meriterande om du har:
* Genomfört Kriminalvårdens grundutbildning med godkänt resultat
* Genomfört Kriminalvårdens utbildning för vakthavande befäl
* Erfarenhet av arbete med rättsprocessen och hantering av domar
* Erfarenhet av arbete med personalplanering
Vi söker dig som är en stabil och ansvarstagande person som effektivt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete. Du är skicklig i samarbete, lyssnar och hanterar konflikter konstruktivt. Med en coachande inställning anpassar du ditt sätt att kommunicera efter individens behov och förutsättningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, VO Umeå Kontakt
Kriminalvårdsinspektör H Umeå
Erika Lundberg Erika.Lundberg@kriminalvarden.se 076-311 75 32 Jobbnummer
9774279