Vakthavande befäl till Häktet Sollentuna
Kriminalvården, Häktet Sollentuna / Kriminalvårdarjobb / Sollentuna Visa alla kriminalvårdarjobb i Sollentuna
2025-09-22
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Häktet Sollentuna i Sollentuna
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Sollentunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/sollentuna/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl säkerhet (operativ) ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör säkerhet operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Vakthavande befäl företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal. För att lösa arbetsuppgifterna krävs ett bra och nära samarbete med samtliga befattningar inom verksamhetsområdet. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt och är utanför kontorstid den lokalt högsta operativa beslutsfattaren. Arbetet är varierande och håller många gånger ett högt tempo. Som vakthavande befäl på häktet Sollentuna förankrar du tagna beslut, kommunicerar rakt och tydligt och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. I rollen ingår även att stötta och leda personal på ett positivt och utvecklande sätt.
Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är att följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och dess rutiner för att bibehålla en hög dynamisk säkerhetsprofil samt vidta åtgärder vid behov. Vakthavande befäl arbetar också löpande med att bedöma behovet av bemanning och ansvarar för personalrangeringen utanför kontorstid. Vakthavande befäl har också ett särskilt operativt ansvar vid incidenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och stabil, men samtidigt har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. I ditt yrkesutövande uppvisar du ett gott omdöme och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att överblicka och se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. I rollen som vakthavande befäl uppträder du professionellt i samarbetet med interna och externa myndighetskontakter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Som vakthavande befäl har du en viktig roll i verksamheten och mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg, avgångsbetyg eller gymnasieexamen eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet arbetsgivaren bedömer relevant.
• Kriminalvårdens grundutbildning
• Godkänd utbildning för vakthavande befäl
• Arbetat som vakthavande befäl i Kriminalvården
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• God administrativ förmåga och vana att arbeta i Kriminalvårdens stödprogram (KVR, Heroma, Krita) och
erfarenheter arbeta med rättsprocessen och domshantering eller annan myndighet inom rättsväsendet.
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Utbildning i OC och batong
• Kriminalvårdens övningsledarutbildning
Intervjuerna genomförs den 20 oktober på Liljeholmen.
Om arbetsplatsen:
Säkerhetshäktet Sollentuna har 371 platser uppdelade på platser för intagna i gemensamhet och intagna med restriktioner samt särskilda ungdomsplatser. Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Hos oss kommer du till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang.
Till VO Sollentuna tillhör ett nyöppnat normalhäkte i Jakobsberg.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Urval påbörjas efter ansökningstidens löpt ut och intervjuerna sker den 20 oktober på Liljeholmen.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning kommer att tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Häktet Sollentuna Kontakt
Ledarna
Niklas Ingesson (facklig) 08-559 399 31 Jobbnummer
9519008